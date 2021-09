L'Audiència de Castelló condemna a 6 mesos de presó a l'exregidor de Vinaròs Jordi Moliner per malversació

L'Audiència Provincial de Castelló ha condemnat a l'exregidor de l'Ajuntament de Vinaròs Jordi Moliner (Compromís) a sis mesos de presó per malversació de cabals públics, segons ha assenyalat aquest dijous l'alcalde de la localitat, Guillem Alsina.

Guillem Alsina ha comparegut davant els mitjans de comunicació per a informar a la ciutadania de la sentència ferma adoptada per l'Audiència Provincial de Castelló, en relació al cas de l'exregidor Jordi Moliner, al que, segons ha recordat, se li va acusar de realitzar diversos reintegraments des de febrer fins a maig del 2019 per valor total de 9.200 euros.

Segons ha detallat l'alcalde, es condemna a Moliner com a autor responsable d'un delicte de malversació de cabals públics, ja definit, a la pena de sis mesos de presó, amb inhabilitació especial per a l'exercici del dret a sufragi passiu durant el temps de la condemna, i suspensió d'ocupació o càrrec públic per un temps de dos anys. Així mateix, també se li imposa les costes del juí.

Alsina ha explicat que l'Ajuntament va exercir l'acusació particular, tal com es va demanar en acord de plenari, i en tot moment han anat de la mà dels requeriments del ministeri fiscal.

D'altra banda, ha assenyalat que Moliner va retornar tots els diners que va sostraure durant el mateix 2019, mentre el procés va continuar fins a rebre la resolució per part de l'Audiència Provincial. L'alcalde ha insistit que "amb aquesta sentència en ferma es posa punt i final a aquest capítol", que espera que "mai més es torne a repetir".

CONDEMNA "MÍNIMA"

Per la seua banda, el portaveu adjunt del Partit Popular de Vinaròs, Lluís Gandia, ha assenyalat després de conéixer-se la sentència que "el pacte de govern de la passada legislatura entre Moliner i Alsina es trasllada ara als jutjats, doncs la condemna és mínima com a conseqüència que l'Ajuntament sol·licitara la pena mínima".

Gandia ha afirmat que "qui havia d'exercir l'acusació particular, l'advocat de l'Ajuntament, va demanar que se li posara la pena mínima, evidenciant un pacte entre qui robava i els que li van tapar, és una vergonya i un escàndol majúscul".

Des de les files 'populars' s'ha assenyalat que "Alsina ha d'explicar les raons per les quals l'Ajuntament "ha actuat més com a defensa que com a acusació". "L'Alcalde ha de donar la cara i explicar per què es conforma amb una pena mínima per a un assumpte molt greu", ha afegit.