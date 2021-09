CSIF Castelló alerta dels "riscos" de suprimir els circuits Covid als centres de salut a partir del dilluns

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha alertat dels riscos" que suposarà la supressió, a partir del dilluns, dels circuits Covid i dels sistema de triatge en els accessos als centres de salut de Castelló.

Una mesura que, segons la central sindical, "la Conselleria de Sanitat ha pres de manera precipitada, ja que eliminar aquests procediments quan encara segueix havent-hi casos actius de coronavirus i, per exemple, a l'UCI de l'Hospital General de Castelló en aquests moments hi ha tres pacients que continuen ingressats amb aquesta patologia, suposa un risc innecessari que pot comportar reculades quant al nivell d'incidència de la pandèmia".

"Considerem que aquesta suspensió dels triatges, sumada a la falta de mitjans i d'espai suficient en centres sanitaris que es troben col·lapsats com el de Palleter, pot derivar en massificacions en els passadissos i en les consultes i incrementar de manera innecessària el risc de nous brots i contagis", han assenyalat.

De la mateixa manera, des del sindicat han lamentat que la Conselleria de Sanitat, a data de hui, "no haja informat ni a les gerències ni als professionals de les instal·lacions sanitàries dels procediments que hauran de seguir a partir de la setmana vinent per a incrementar l'atenció presencial als pacients quan, a més, aquest dijous dia 30 de setembre finalitzen els contractes dels professionals que es van incorporar com a reforç per als mesos d'estiu".

"El personal dels centres de salut de Castelló s'ha assabentat per la premsa d'unes mesures que s'estan prenent sense comptar amb l'opinió ni amb les necessitats dels propis equips d'Atenció Primària, que en aquests moments continuen a l'espera que, tal com porten reclamant des de l'inici de la pandèmia, la Conselleria de Sanitat incremente els mitjans humans i materials per a poder complir de manera satisfactòria amb les seues tasques i donar un servei adequat a la població", han recalcat des de CSIF.

NOVES CAMPANYES DE VACUNACIÓ

El sindicat ha recordat que a aquestes tasques se sumaran en breu les relatives a les noves campanyes de vacunació, tant contra la grip com contra el coronavirus, després del tancament dels centres d'immunització massiva.

En eixe sentit, des de la central sindical han lamentat la "falta d'empatia" per part de l'administració amb l'esforç desenvolupat en l'àmbit sanitari des de l'inici de la pandèmia.