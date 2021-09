El edificio Fuero y el CEIP Versalles retoman las clases de patinaje de los fines de semana

Para participar será necesario inscribirse previamente a través de los enlaces compartidos en las redes sociales de la organización, según indican en nota de prensa desde la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Avilés.

Los sábados la actividad se realiza en el patio del Edificio el Fuero, si llueve se y se avisa con suficiente antelación a las personas inscritas. Los domingos Patio Patín tiene lugar en el CEIP Versalles. Ambos días el horario es de 12.00 a 14.00 horas.

El aforo está limitado a 40 personas y las inscripciones se realizan a través de un enlace que se comparte en las redes sociales de Patio Patín Avilés los jueves, para la sesión del sábado, y los viernes, para la del domingo. En ambos casos quienes lo deseen podrán apuntarse a partir de las 12.00 horas.

Con el fin de que las plazas sean bien aprovechadas, en caso de no poder asistir se deberá notificar con antelación al teléfono 629580726. En caso de que una persona no asista repetidamente sin avisar, no se le permitirá apuntarse el siguiente fin de semana.

Para asistir hay llevar, además de los patines, casco, rodilleras, muñequeras y coderas. No se podrá comer en el recinto ni la presencia de animales de compañía. Y se solicita a las personas participantes que acudan unos minutos antes de las 12.00 para poder comprobar las inscripciones.

Las personas menores de 14 años deberán ir acompañadas. Para evitar aglomeraciones, solo se permite una persona acompañante por familia. El uso de mascarilla será obligatorio y se seguirán todas las medidas de seguridad y protocolos para evitar contagios de Covid-19.