Jorge Fernández se equivoca con un panel y le da un susto de muerte a un concursante: "No ha sido queriendo"

El presentador Jorge Fernández le puso involuntariamente un poco más de emoción que de costumbre a La ruleta de la suerte cuando dio por erróneo un panel que sí se había resuelto correctamente, para susto del concursante.

El joven concursante Gonzalo decidió jugarse el dinero que llevaba acumulado y su buena racha a un panel que parecía estar prácticamente resuelto, pero en cuando empezó a hablar para resolverlo Jorge Fernández le interrumpió. "¡No!", le dijo e inmediatamente después: "Sí, perdón, perdón, perdón".

Tras resolver correctamente el panel, el concursante, nervioso, decía: "Joe, qué susto me has dado, digo, por favor que no me pase esto", en referencia a meter la pata con un panel prácticamente hecho. "¡Madre mía, qué susto!", añadía.

"Perdóname, porque hay veces que lo hago queriendo, pero esta vez no, pensaba que ponía 'llámame', pero luego lo he visto bien", se excusaba de nuevo Fernández.

Y es que en el panel ponía "Llámale a las doce de la noche y pídele dinero", pero el presentador lo leyó demasiado deprisa.