Alba Carrillo, muy dura con Santi Burgoa: "Prefiero perder un novio a perder un riñón"

Por si quedaba alguna duda, Alba Carrillo confirmó en el debate de Secret Story emitido este martes que ha estrenado soltería. Es decir, que ha roto con Santi Burgoa, su pareja durante los últimos dos años.

"Ahora estoy soltera, así que si me subís a la casa, yo encantada", relatgaba la colaboradora a Carlos Sobera. Además, Alba hacía un cambio de tercio y apuntaba a un nombre que le interesaría conocer algo mejor.

"Me hubiera encantado estar en esta edición. ¡Estoy reciclada! Luca Onestini me encanta… No me importaría nada conocer a Luca, además el nombre me encanta", desveló la modelo, para sorpresa de todos.

Sobre lo que ha podido pasar con Burgoa, Carillo ponía buena cara al mal tiempo. "Al final el amor es una patraña", señalaba. "Prefiero perder un novio a perder un riñón", decía, irónicamente, aunque con mucha dureza la modelo.

Guarda silencio

Por su parte, el comunicador continúa con su día a día y, hace unos días, se pronunció por primera vez sobre su sorprendente ruptura con Alba.

Preguntado por los reporteros, el periodista aseguró estar "estupendamente". Además, dejó claro que no va a hablar de su vida privada, con lo que ni confirmó ni desmintió las informaciones sobre la ruptura con Alba. "Ya sabéis que de estas cosas yo no hablo", aclara el comunicador.

Con una instastory en la que lucía modelito de espaldas, con un largo vestido de color violeta que dejaba ver su silueta, Alba Carrillo anunciaba que está "soltera otra vez". Y es que la colaboradora ha dejado de seguir al presentador en Instagram, y viceversa.