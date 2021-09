El Parlament valida el Decreto ley 8/2021, de prestaciones sociales de carácter económico de Baleares

Según ha informado la consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, el Decreto ley 8/2021, de 30 de agosto, modifica el Decreto ley 10/2020, de 12 de junio, de prestaciones sociales de carácter económico de Baleares, y el Decreto 84/2010, de 25 de junio, que regula los criterios para calcular la capacidad económica de los beneficiarias de las prestaciones asistenciales que forman parte de la Red Pública de Atención a la Dependencia de las Islas, y concreta las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

En concreto, Santiago ha explicado que "el Decreto ley 8/2021 que se ha validado este martes en el pleno del Parlament reduce el copago de las familias compuestas por parejas casadas o bien por parejas de hecho, cuando uno de los dos miembros necesita una plaza residencial; así como, también, beneficia a los jóvenes, garantizando la renta de emancipación y eliminando el requisito de haber vivido, al menos, 12 meses ininterrumpidos en Baleares para poder optar a la Renta Mínima Social Garantizado (RESOGA)".

El Decreto Ley 8/2021 ha sido validado este martes en el pleno del Parlament con el apoyo de todos los grupos parlamentarios -51 votos a favor- a excepción del de Vox-Actúa Baleares, cuyos tres diputados se ha abstenido-. La Cámara también ha votado la tramitación como proyecto de Ley de este Decreto, a petición de los grupos de PP y Cs, pero la propuesta no ha prosperado, al contar con 24 votos a favor y 30 en contra

UN DECRETO VALIDADO POR LA MAYORÍA DEL PARLAMENT

Así, la diputada 'popular' Marga Durán ha dicho votar a favor de la validación del Decreto Ley 8/2021 "por responsabilidad política" aunque ha considerado que "no soluciona nada" y "no ayuda a todas aquellas personas que no llegan a final de mes". Por este motivo, ha solicitado una Ley de Servicios Sociales, que "responda al problema de inserción social y laboral, que sufren muchos ciudadanos de Baleares".

En esta línea, el diputado de Cs Juanma Gómez ha asegurado al Govern que "siempre tendrá el apoyo de este grupo parlamentario en lo que tenga que ver con ayudas a los vulnerables". Si bien, ha pedido "autocrítica" por parte del Ejecutivo y ha reivindicado, el impulso de "políticas y programas activos de ocupación".

Asimismo, la diputada de El PI Lina Pons ha considerado "urgente que se den prisa con las ayudas que se pongan en marcha porque hay muchas personas que no llegan a fin de mes". "Pedimos que se cambie la ejecución del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que llegue a tiempo a todas aquellas personas que lo necesitan y que no tenga un efecto 'boomerang' porque al final se tenga que devolver".

La diputada del Grupo Mixto en el Parlament balear, Patrícia Font, también se ha manifestado a favor de todas aquellas iniciativas que "den soluciones a situaciones de vulnerabilidad".

Por su parte, los Socialistas han apoyado a la convalidación de Decreto Ley 8/2021 porque, ha asegurado su diputada Beatriu Gamundí, "complementa la normativa estatal del IMV y al mismo tiempo mejora las prestaciones de esta comunidad autónoma a las personas que más han sufrido durante la pandemia, como son los jóvenes y las personas mayores". Sin bien, ha reconocido que "hay cosas que mejorar porque no se quiere caer en autocomplacencia".

En MÉS per Mallorca, su portavoz parlamentario, Miquel Ensenyat, también ha votado a favor de validar este Decreto Ley porque, ha asegurado, "ahora más que nunca se necesitan herramientas útiles y eficaces" que "se adapten a la realidad actual".

Igualmente, Unidas Podemos ha votado a favor porque, según su diputada Cristina Mayor, "esta formación siempre apoyará aquellas propuestas y modificaciones legislativas que sirvan para mejorar la vida de la gente y para reducir la desigualdad y la pobreza". No obstante ha pedido "reforzar las políticas de vivienda y empleo para garantizar un Estado del Bienestar pleno".

Finalmente, Vox ha decidido abstenerse porque "la pobreza no para de aumentar haya o no pandemia y, desde que se aprobó la RESOGA en 2016 no solo no ha disminuido sino que se sigue extendiendo como una mancha de aceite que el Govern no es capaz de contener", ha censurado la diputada Idoia Ribas.