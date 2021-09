Concierto de Black Eyed Peas en 'streaming' desde las pirámides de Egipto: horario, dónde verlo y precio de las entradas

Este sábado 2 de octubre hay un evento musical especial en un lugar emblemático. El grupo Black Eyed Peas ofrecerán un concierto en las pirámides de Egipto en 'streaming' para todos sus seguidores interpretando los temas más populares de su carrera artística.

'Where is the LoveSteam-Black Eyed Peas' es el nombre oficial de este característico evento que se retransmitirá en directo desde las 20.00 horas. "Durante el año hemos echado de menos el escenario y a nuestros fans. Estamos increíblemente orgullosos de poder actuar desde las pirámides de Egipto, y también de poder transmitirlo en vivo a nuestros admiradores", destacaba el cantante will.i.am en declaraciones recogidas por Europa Press.

Además de los miles de fans que seguirán el evento en directo, un total de 1.000 personas serán las afortunadas de disfrutar en Egipto de éxitos como 'Shut Up', 'Let's Get It Started' 'Boom Boom Pow', 'I Got A Feeling' o 'Where Is The Love?.

¿Cómo comprar las entradas?

La actuación tendrá una duración de aproximadamente 90 minutos y será retransmitida a nivel mundial desde Giza (Egipto) en todos los hogares. Los seguidores de la mítica banda musical pueden adquirir las entradas en este enlace por precios que oscilan entre los 9,99 euros y los 75 euros. Concretamente, los pases son los siguientes: