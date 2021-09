Erupció.- Robles assegura que l'UME es quedarà a La Palma "tot el temps que siga necessari"

Robles s'ha pronunciat en aquests termes a Alacant durant una visita a la caserna Alférez Rojas Navarrete, on se situa la seu del Comandament d'Operació Especials, en el barri de Rabasa. La ministra ha destacat que els efectius estan prestant ajuda psicològica als veïns perquè hi ha persones que "ho estan passant malament" en el moment de desallotjar les vivendes davant l'avanç de la lava.

"Estem permanentment en contacte, en els últims dies s'ha reforçat el personal de l'UME amb un vehicle especial que té per objecte mesurar tot allò que està expulsant el volcà i tot tipus d'emanacions i veure el risc que pot suposar per a la salut", ha explicat la ministra.

Per açò, ha destacat que l'UME "estarà tot el temps que faça falta, el que siga necessari", ja que "és molt important eixe treball que estan fent units als geòlegs" i ha afegit que "també estan aportant i ajudant a aportar el suport psicològic" perquè "hi ha persones que ho estan passant molt mal".

Igualment, ha assenyalat que s'estan usant drons per a facilitar informació als veïns sobre l'avanç de la lava i, també, que l'UME està treballant "molt properament" amb els geòlegs que estan a la zona per a tractar "permanentment de monitoritzar la lava i els gasos".

"Ara pareix ser que hi ha un possible risc que la lava, en arribar al mar, puga suposar una major toxicitat. Pel que és molt important els mesuraments que està fent l'UME per a posar a la disposició de l'equip tècnic i de la direcció tècnica els elements de juí necessaris", ha agregat.

Per tot açò, ha insistit en el "magnífic treball" que estan fent l'UME al costat dels serveis d'Emergència, tant Creu Roja com la direcció tècnica, i que "igual que ha passat a l'Afganistan, es demostra que Espanya és un país molt solidari".