Castelló ajorna aquest any 76 desnonaments de famílies vulnerables

La Regidoria d'Habitatge de l'Ajuntament de Castelló ha demanat enguany als jutjats que suspenguen 76 llançaments d'acord amb el Protocol Municipal Antidesnonaments per estar en situació de dificultats econòmiques i ha adjudicat 6 vivendes públiques en les situacions més extremes.

"Des de l'Oficina Municipal de Vivenda prioritzem la nostra gestió a oferir alternatives residencials a les persones que més pateixen els problemes econòmics", ha explicat la regidora de Vivenda, María Jesús Garrido, qui ha recordat que hi ha un protocol firmat en 2015 amb l'Audiència Provincial i el Col·legi de Procuradors "que permet ajornar entre un a tres mesos els casos de desnonaments en llars vulnerables".

"Treballem, al mateix temps, per a facilitar vivenda pública de la Generalitat o Ajuntament en les situacions més greus", ha assenyalat la regidora. Garrido ha apuntat que encara és "insuficient" i que l'objectiu en aquesta legislatura és incrementar la xifra de lloguers socials i seguir col·laborant amb el Consell en la gestió de les ajudes al lloguer per a atendre a les persones que tenen problemes per a accedir a una vivenda.

Així, la Regidoria ha enviat enguany 76 informes als jutjats sol·licitant l'ajornament de les notificacions rebudes de desnonament, sent la majoria per qüestió d'impagaments en lloguer. El Protocol firmat en 2015 entre l'Ajuntament, Audiència provincial i Col·legi de Procuradors estableix la suspensió del procediment d'entre un a tres mesos de llars vulnerables.

D'altra banda, ha proposat la Generalitat l'adjudicació de cinc vivendes del seu parc públic i ha cobert a una altra família amb una vivenda municipal en casos de major gravetat i sense alternativa habitacional. L'any passat 6 famílies van ser allotjades en pisos de l'administració autonòmica i 3 de l'Ajuntament.

La regidora ha destacat, a més, que fins al 31 d'octubre es manté la suspensió de desnonaments aprovada pel Govern en les situacions sense alternativa habitacional.