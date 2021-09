Miguel Frigenti le pide matrimonio a su novio Nua en directo: "Eres la persona más importante de mi vida"

Telecinco emitió este jueves una nueva entrega de Secret Story. Se trató de una gala que estuvo repleta de tensión entre los dos bandos, que cada vez son más desiguales. El periodista Miguel Frigenti estuvo implicado en la mayoría de esos conflictos y muchas personas de la casa tomaron la determinación de darle la espalda.

Lo contrario ocurrió con la audiencia, que le salvó en la nominación. De esta manera, se le respaldó cuando él mismo daba por hecho que se iba a la calle frente a Bigote Arrocet. De hecho, sus últimas palabras a Jorge Javier Vázquez antes de saber que era él el salvado fueron "te veo luego".

“Estoy pesando en mi madre, en mi novio, en mi primo, que me dijo que no hiciera mucha maleta, que la primera semana me piraba…como me he quedado, voy a hacerle caso a la psicóloga, que me abrió los ojos hace tres días y me dijo que empezara a jugar con la cabeza”, comenzó Frigenti.

El presentador le dio la oportunidad de dedicarle unas palabras a su novio, Nua, cuando supo que se había salvado. ¡Y no las desaprovechó! El periodista le pidió a su novio, que suele acudir a los platós a defenderle, que se case con él. Eso sí, reconoció que no era la primera vez que se lo pedía, pero que su novio siempre le decía que no... hasta este jueves.

“Te amo, eres el hombre de mi vida ¡Por favor, cásate conmigo, que siempre me dices que no! Eres la persona más importante en mi vida”. Desde plató, Nua gritó "te quiero" y aceptó la propuesta de su novio ipso facto: "Pues claro, en cuanto vuelvas nos casamos", dijo el canario ante un Frigenti que no paraba de aplaudir, emocionado.