Muere Sarah Dash, miembro de Labelle y voz del primer 'Lady Marmalade', a los 76 años

Sarah Dash, miembro del grupo de música soul y disco de los años 70 LaBelle e intérprete como tal de la primera versión del éxito mundial Lady Marmalade, ha fallecido a los 76 años de edad.

Ha sido su excompañera en esa formación Patti LaBelle quien ha confirmado la noticia a través de su cuenta en Twitter, en un mensaje en el que se ha declarado "rota". "Estuvimos juntas en el escenario el pasado sábado y fue un momento tan poderoso y especial", ha recordado.

Ambas, junto con Nona Hendrys, fundaron LaBelle en 1971 sobre las bases de otra formación previa, Patti LaBelle & The Blue Belles, y publicaron seis discos antes de la disolución en 1977, incluido el álbum Nightbird (1974) y su mayor éxito mundial, Lady Marmalade, que como sencillo despachó más de un millón de copias solo en Estados Unidos.

El tema, convertido en un clásico intemporal de la música disco, volvió a la primera línea de la actualidad gracias a la nueva versión que Christina Aguilera, Pink, Lil' Kim y Mya grabaron en 2001 para la banda sonora original de la película Moulin Rouge, dirigida por Baz Luhrmann.

Dash, nacida en New Jersey en 1945, colaboró con otros artistas tras la disolución de LaBelle, como con Keith Richards en solitario y con toda la banda de The Rolling Stones (aparece en su disco Steel, de 1989) o con Chic.

A lo largo de los años, el trío original volvió a reunirse puntualmente, por ejemplo para colaborar en la canción Release Yourself que Patti LaBelle incluyó en su disco Burnin (1991) o para el tema Turn it out, de la banda sonora de la película A Wong Foo, Gracias por todo, Julie Newmar (1995).

Ya en 2008, 32 años después de su último álbum, se juntaron una vez más para grabar un nuevo disco, Back To Now.