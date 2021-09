Amy Schumer explica cómo se encuentra tras extirparle el útero y el apéndice por endometriosis

Este fin de semana, los casi 11 millones de seguidores de Amy Schumer en Instagram se llevaban una sorpresa cuando la actriz subía una fotografía en la que aparecía con una bata de hospital en un selfi que se había tomado, guantes mediante, en el espejo del baño de algún centro. La misma publicación contenía un vídeo significativo del porqué estaba allí.

"Si tenéis una regla verdaderamente dolorosa puede que tengáis endometriosis", era el subtítulo de la imagen. Pero era en el clip en el que la intérprete de Y de repente tú, de 40 años, explicaba que se acababa de someter a dicha operación y que le habían extirpado el útero y el apéndice.

En el vídeo, grabado por su marido Chris Fischer -que se llega a tirar un sonoro eructo-, la humorista cuenta que los doctores le llegaron a detectar hasta 30 manchas que habían afectado al órgano en su interior, por lo que la operación era totalmente inevitable.

"Es la mañana después de mi cirugía de endometriosis. Y mi útero ya está fuera. El médico encontró 30 manchas de endometriosis que tuvo que eliminar. Me quitó también el apéndice porque la enfermedad lo había atacado", detalla la neoyorquina y gran amiga de Jennifer Lawrence.

"Había mucha, muchísima sangre en mi útero y ahora me duele todo y tengo algunos pinchazos por los gases", añade Schumer, que añade algo sobre cómo siente que perdía energías pero el vídeo se corta, de ahí que poco después subiese uno nuevo con el subtítulo: "No me percaté de que el video estaba incompleto. ¡Aquí el resto! A las mujeres nos hacen sentir que debemos 'aguantar', pero eso es una mierda. Tenemos derecho a vivir sin dolor. ¿Alguna vez has oído hablar de la endo?".

Amy se siente "optimista" y "contenta por haberlo hecho", porque siente que esto le cambiará la vida. Acto seguido se pone a explicar que ahí tiene su mesa con todas las bebidas y su marido le pregunta si el vídeo es para "Jen", en referencia a su amiga, la oscarizada actriz, pero Schumer dice que no, que es para todas las mujeres, que con suerte será "un pequeño consejo femenino".