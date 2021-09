Muere a los 81 años Sir Clive Sinclair, inventor del icónico ZX Spectrum

El inventor y empresario británico Sir Clive Sinclair ha fallecido por una larga enfermedad que venía padeciendo desde hacía tiempo.

Según adelanta 'The Guardian', la hija del ingeniero ha confirmado que murió en su casa de Londres este jueves por la mañana.

Nacido en 1940, Sinclair dedicó su vida a inventar objetos pioneros en el mundo de la informática, como es el caso del emblemático 'ZX Spectrum' en los años ochenta, un microordenador doméstico que despertaría la curiosidad de mucho de los informáticos más importantes a día de hoy.

Promocionado entonces como el "ordenador más pequeño y barato del mundo", se convirtió en el microordenador doméstico más popular, teniendo todavía miles de fanáticos y coleccionistas que, 40 años después, lo muestran orgullosos en sus domicilios.

"Era una persona bastante asombrosa. Por supuesto, era muy inteligente y siempre estaba interesado en todo. Mi hija y su esposo son ingenieros, por lo que él siempre hablaba de ingeniería con ellos", ha explicado su hija de 57 años, Belinda Sinclair.

Poco se podría imaginar el visionario británico que las pequeñas calculadoras diseñadas en 1970 serían solo el primer paso hacia la fabricación de un objeto que hizo historia. Después del primer lanzamiento del 'Spectrum' se fueron lanzando actualizaciones y mejoras que lo consolidaron como fundamental en la industria de juegos británica, que hereda actualmente muchos de los que entonces inspiraron a una generación.

Sinclair probó suerte con los vehículos eléctricos, pero fracasó y entró en quiebra en 1985 con el lanzamiento de un triciclo eléctrico, el 'C5'; teniendo que vender su negocio. Lo intentó también con un televisor de bolsillo diminuto, el 'Sinclair TV80', pero tampoco cuajó, a pesar de tratarse de una idea visionaria.

"No tiene sentido preguntar si alguien lo quiere, porque no puede imaginarlo", decía cuando se le ocurría una idea, según ha explicado su hija al mismo medio. Y es que el mundo de la informática se despide de un referente y pionero que no se lo pensó dos veces a la hora de consolidar sus ideas.