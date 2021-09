Illueca aboga por un debate "a tres bandas" sobre las líneas principales del presupuesto aunque no concreta la forma

Así se ha manifestado Illueca tras reunirse con el conseller de Hacienda, Vicent Soler. Este encuentro ha levantado polémica debido a que la vicepresidenta, Mónica Oltra, canceló su reunión con Soler -prevista para unas horas antes- al conocer que también iba a recibir al recién nombrado conseller.

"Las formas en política son decisivas. Lo digo porque se ha especulado mucho sobre si yo iba a venir o no a hablar con el conseller. Yo creo que si un conseller me pide una reunión, mi obligación como vicepresidente es hablar con él, y por eso estoy aquí", ha manifestado.

Respecto a los presupuestos, Illueca ha aseverado: "Nosotros no venimos aquí a hacer un regateo de 'si quiero cuatro euros más para mi conselleria o para la conselleria de no sé quién'. Esto no es un mercado, es la política económica de la Generalitat, aquí nos estamos jugando el porvenir de muchísima gente".

Por ello, ha abogado por un debate "en común con los socios" con "toda la modestia" y siendo "conscientes del peso que tiene cada uno en el ejecutivo". Además, ha indicado que ha consensuado esta postura con la otra consellera nombrada por Unides Podem, Rosa Pérez Garijo.

"Yo quiero saber cuál es la posición del conseller (Soler), de la vicepresidenta, de todas las pertes que integran este proyecto en común. Creo que es lo razonable", ha manifestado, y ha indicado que es lo que ha vivido en el Gobierno de España, donde era director general de la Inspección de Trabajo hasta ser nombrado vicepresidente.

"LO IMPORTANTE ES EL FONDO"

No obstante, no se ha pronunciado respecto al foro en que se deba llevar a cabo este debate, pero espera que pueda concretarse "en los próximos días". "Son términos que tienen que ser objeto de diálogo entre los socios, lo importante es el fondo, la forma vamos a verla", ha manifestado.

Así, ha considerado que "la idea de poder tener un debate a fondo de carácter general sobre la política económica de la Generalitat es compartido tanto por Compromís, como por el PSOE y Unides Podem". "Veo posibilidades de que podamos llevarlo a cabo de manera satisfactoria", ha agregado.

En este sentido, ha opinado que "las grandes prioridades no pueden abordarse de una manera fragmentaria porque forman parte de un proyecto común y de una discusión política que un gobierno de verdad no puede permitirse el lujo de no tener".

Eso sí, se ha mostrado "convencido" de que el debate "va a ser fructífero" y que van a "tener una síntesis política que va a conectar las necesidades de los valencianos con el esfuerzo presupuestario de la Generalitat". "Creo que es posible que tengamos coincidencias y discrepancias y como cualquier gobierno de coalición, las discrepancias las dirimiremos sin problema", ha manifestado.