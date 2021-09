Arriba al Port de Borriana l'embarcació Rise Above de l'ONG alemanya Mission Lifeline

L'embarcació Rise Above de l'ONG alemanya Mission Lifeline va arribar en la matinada del dimecres al Port de Borriana amb l'objectiu de preparar la seua primera missió després de vint mesos d'adaptació a la seua nova tasca, ja que ha passat de ser un vaixell utilitzat en proves militars a rescatar persones.

L'embarcació compta amb 25 metres d'eslora i 6 de mànega, i pot arribar a rescatar fins a 150 persones, segons ha informat L'Aurora-Grup de Suport en un comunicat.

Amb aquest vaixell, ja són huit els bucs de rescat que tenen com base d'operacions per a les seues tasques logístiques i de manteniment la ciutat de Borriana. Aquest fet representa un important impacte positiu sobre l'economia local i converteix el port en tot un referent a nivell global de les missions de rescat humanitari.

L'Aurora-Grup de Suport, entitat local que dóna suport a les ONG, a més d'atendre totes les necessitats logístiques i mediàtiques d'aquest i altres vaixells, continua desenvolupant el projecte logístic CESORMED (Centre de Suport als ONG de Rescat de la Mediterrània), una instal·lació per a millorar la funció de les diferents entitats.

En aquests moments, el consistori de Borriana i la Direcció general de Ports, Aeroports i Costes de la Generalitat Valenciana han sigut emplaçats per l'entitat per a realitzar diverses gestions perquè aquest projecte humanitari es puga dur a terme al més prompte possible.