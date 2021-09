Carmen Alcayde sorprendió este martes a los espectadores de Sálvame al revelar todas las operaciones estéticas a las que se ha sometido en los últimos años. Además, contó el alto coste de alguna de ellas, para sorpresa de sus compañeros de programa.

Así, y en compañía de un experto en la materia, que acudió al programa para hablar del tema, hicieron un repaso por su cambio estético. El antes y el después de la colaboradora, que también reveló que le operó el cirujano de la reina Letizia Ortiz.

Se trataba de uno de sus primeros retoques, y uno de los más llamativos. Una rinoplastia que, años después, tuvo que volverse a hacer, ya que seguía sin convencerla. Para eso contó con el cirujano de la reina y tuvo un precio de 25.000 euros.

"Yo nunca tuve complejo, pero nunca me cogían en los castings porque me salía del plano", justificó la periodista, de 48 años. "Tenía miedo de que me quedara la nariz de Michael Jackson", remató.

Además, desveló que se suele hacer un refresh. "Es darme un punto de bótox. Me abro un poco la mirada", aseguró.

También desveló que pasó por el quirófano tras dar a luz. "Me he hecho una abdominoplastia. Con los embarazos como que me quedó esto abierto y me dijeron como que con los años te puede crear una hernia", aseveró. "Además, me hice un lipováser y no sé qué, todo lo que quiso el médico", sorprendió.

En aquella ocasión, y como no quería volver a entrar en un quirófano, aprovechó y se retocó el pecho. "Me lo subí. Era una cosa que me quería hacer a los 50, pero ahora ya las tengo para siempre ahí arriba. No me metí prótesis".

También se puso un poco de su propia grasa en el culo. "Con la grasa que sobraba de la barriguita, en el mismo quirófano me lo pusieron ahí",a dmitió.