Camilo, en 'El hormiguero': "Shawn Mendes me escribió por redes sociales para colaborar conmigo"

Camilo volvió este martes a El hormiguero para comentar su gira por España, donde va llenando los conciertos allá por donde va: "Has agotado las entradas en todas las ciudades", comentó Pablo Motos.

.@CamiloMusica ha vendido todas sus entradas de su gira en España. Mira el hilo para ver las fechas internacionales 👇🏻 #CamiloEH pic.twitter.com/ebQA2p0iG5 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 14, 2021

El colombiano, tras recibir el aplauso del público presente en las gradas del programa de Antena 3, le contestó "el aplauso es para la gente que ha hecho esa conexión tan bonita con mi música" y, a continuación, se atrevió a cantar en directo, con la guitarra del presentador, la canción Millones.

Motos quiso saber por qué había comenzado su gira mundial en España: "Me gustaría decirte que todo ha sido producto de una planificación, pero no, ha sido por sorpresa..., cuando era pequeño siempre quería venir aquí, era como el país más lejano al que quería ir", admitió el cantante.

"Qué Dios me dé el capricho de que fuera el primer país que me acogiera con los brazos abiertos, demuestra que sus planes son mejores que los míos", añadió. Camilo también señaló que sus padres les están acompañando en la gira: "Es su primera visita a España y están como locos".

Tras comentar que lo que más le gusta de la cocina española son "el pan tumaca, la tortilla de patatas y las anchoas, tres cosas que las pido allá donde vaya", el presentador destacó que "has pasado casi de la nada a que Shawn Mendes te pida una colaboración: ¿Cómo fue eso?".

"Estaba en una reunión en casa de mi manager cuando me entró un mensaje directo por redes sociales. Yo seguía a Shawn porque me encanta lo que hace y en el mensaje me decía que era fan mío", recordó. "En el segundo me dijo que hiciéramos una versión de Kesi porque le encantaba", afirmó el colombiano.

"Cuando lo vi casi me muero, pero le dije que lo hiciéramos en ese momento. Mi ingeniero le mandó todo lo necesario para la producción y esa misma noche me mandó lo suyo. Además, Mendes eligió esa canción para que fuera la primera que ha cantado en español en toda su carrera".

Para concluir, Motos comentó que el artista iba a terapia con frecuencia: "La salud mental es algo fundamental en la vida, necesito revisar los hábitos, lo que estoy sintiendo, hay cosas que no podemos solucionar solos, siempre es bueno que una persona te acompañe en los momentos cruciales de la vida. Hay que normalizarlo", explicó Camilo.