Organizaciones de viticultores piden que la horquilla de precios en DOC Rioja esté en la "rentabilidad" del agricultor

Cuando ya se han vendimiado 12.000 kilos de uva, las seis organizaciones agrarias con representación en la Denominación (tanto de La Rioja como del País Vasco y Navarra) han hecho un llamamiento a los viticultores para que se manifiesten mañana, miércoles 15 de septiembre, reclamando precios dignos para la uva y contratos antes de la vendimia.

Miguel Ángel Bujanda, representante de EHNE; Iñaki Mendioroz, gerente de UAGN; Luis Torres, coordinador sindical de UAGR-COAG; Igor Fonseca, secretario general de ARAG-ASAJA; Nestor Arcolea, secretario de UPA-UGT; y Jesus Bauza, vocal en el Consejo Regulador de la DOCa Rioja, UAGA-COAG, han participado en la rueda de prensa celebrada en la mañana de esta martes en Logroño.

En ella, han convocado para mañana miércoles, a las 10:00 horas, una manifestación que irá desde la Plaza de Mercado de Logroño hasta Delegación de Gobierno para reclamar unos precios dignos para la uva y el vino de la DOC Rioja ante la ausencia de contratos y precios una vez iniciada ya la vendimia.

"Estamos hablando", ha dicho el secretario general de ARAG-ASAJA, "de un produzco que depende del precio que pongan las bodegas". A la vez, ha resaltado cómo los viticultores han hecho "un esfuerzo por mantener el equilibrio en la Denominación" y "produciendo uva de calidad".

Fonseca ha señalado cómo en 2020, en la primera vendimia en pandemia, las expectativas comerciales eran "muy negativas por las restricciones". Peso a ello, la venta de vino bajó un 8,4 por ciento, con respecto a 2019. Sin embargo, para la mayoría de viticultores la reducción del precio de la uva fue de un 26 por ciento: "Y ahí está el problema", ha añadido.

"Un viticultor no puede soportar dos campañas con esos precios ruinosos", ha aseverado señalando que, tras tres semanas de campaña "la mayoría de viticultores sigue sin saber el precio y esto es provocado por las bodegas, que no generan mas que opacidad".

"No estamos hablando de tornillos, estamos hablando de uva, un producto perecedero que el viticultor tiene que entregar sin conocer el precio", ha dicho.

Desde la UAGR se ha exigido que "todas las operaciones estén respaldadas por un contrato" porque, ha dicho: "Si todo es de palabra lo que tenemos es opacidad". También ha pedido que se cumpla la ley de la cadena agroalimentaria.

Desde UGT se ha indicado que "no existe registro de contratos ni un porcentaje de operaciones". Así, ha dicho, "se han vendimiado 12.000 kilos y no tenemos constancia de contratos". Además, "actualmente no hay contratos con precios".

Desde las organizaciones sindicales no se ha querido "marcar un precio", pero sí se ha exigido que sea "digno". "Nuestro cometido es decir que no se puede comprar a los agricultores sin precio", han reclamado.