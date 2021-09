El Pleno de Valladolid rechaza mociones en materia de movilidad, turismo accesible, conservación y precio de la luz

En concreto, el Pleno ha rechazado con los votos en contra de PSOE y VTLP una moción de Vox para mejorar el tráfico y la seguridad vial en la que se pedía recuperar el límite de velocidad de 50 kilómetros por hora en un centenar de calles de la ciudad, suprimir carriles bus (salvo el de Paseo de Zorrilla) y ciclo carriles, así como elaborar un plan de reducción de riesgos para el peatón y proceder a la tramitación y aprobación urgente de la nueva Ordenanza de Movilidad para aclarar los derechos y deberes de los distintos medios de transporte.

El texto -al que se añadió una enmienda del PP para permitir la circulación de motos, vehículos de alta ocupación y de transporte en determinadas franjas horarias, así como que se rehiciera el Pimussva para incluir el plan de reducción de riesgos del peatón- contó con el apoyo de 'populares' y de Cs, grupo que, no obstante, votó en contra del primer punto de la moción.

El concejal de Vox, Javier García Bartolomé, ha defendido su alternativa al "nefasto Plan de Movilidad" del actual equipo de Gobierno, que ha generado "caos circulatorio" con "todo tipo de restricciones" mientras se crean nuevos carriles bus y bici que están "vacíos".

García Bartolomé ha negado que sus propuestas vayan en contra del peatón y ha rechazado otra enmienda de Cs opuesta a la recuperación del límite de velocidad de 50 kilómetros por hora, ya que a juicio del edil de Vox dejaría "descafeinada" la iniciativa.

Sin embargo, el concejal de Movilidad y Espacio Urbano, Luis Vélez, ha defendido las medidas adoptadas por el equipo de Gobierno para lograr un reparto "más equitativo" del espacio público mientras que el alcalde, Óscar Puente, ha advertido de que estos cambios son "el sentido de los tiempos" como demuestra, en su opinión, el nuevo plan de movilidad aprobado en la ciudad de Madrid y que no se mueve "ni un milímetro más, ni un milímetro menos" del proyecto de Madrid Central del anterior Consistorio, más allá de permitir la entrada de vehículos comerciales. "Estoy convencido de que eso ocurriría en Valladolid si gobernaran ustedes", ha concluido el regidor.

PRECIO DE LA LUZ

Con el rechazo de PSOE y VTLP y el apoyo de Cs y Vox se ha tumbado una moción del Grupo Municipal Popular para solicitar al Gobierno de España que adopte medidas para abaratar el precio de la energía eléctrica, así como ampliar el número de beneficiarios bono social eléctrico y de la figura del consumidor vulnerable.

La iniciativa también instaba a la Junta de Castilla y León a continuar incrementando la dotación de ayudas de emergencia con el objetivo de que "ninguna familia de Valladolid esté en situación de pobreza energética", como ha defendido la presidenta del Grupo Popular, Pilar del Olmo.

Del Olmo ha constatado la subida "disparatada" del precio de la luz en los últimos meses, hasta niveles "inasumibles", ante un Gobierno "ausente".

Al texto se incorporó una enmienda de Vox para que se eliminara de la factura de la luz "todo lo que no sea costes de producción e IVA", así como que ese IVA bajara a un tipo súper reducido del cuatro por ciento, eliminando el resto de impuestos y cargando a los Presupuestos Generales del Estado los costes de la política energética, en lugar de tener que asumirlos directamente los consumidores.

La propuesta de Vox también abogaba por buscar un mix energético "equilibrado" en el que aumente el peso específico de la energía nuclear como ocurre en países del entorno como Francia.

Igualmente Cs ha planteado una enmienda de adición para promover un Pacto de Estado por la energía, a fin de que se cree y se convoque "urgentemente" la Mesa de la Energía y reformar el sistema energético con alternativas a coro, medio y largo plazo, según ha explicado la edil Gema Gómez.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Del mismo modo, ha sido rechazada otra moción 'popular' que reclamaba la adopción de medidas que mejorasen la conservación y el mantenimiento de los espacios públicos de la ciudad ante el estado de "suciedad" y "abandono" en que se encuentra, como ha subrayado el concejal del PP Carlos Paramio.

La iniciativa, rechazada por PSOE y VTLP pese al apoyo Cs y la abstención de Vox, reclamaba al Consistorio que revisara los protocolos de actuación en limpieza y mantenimiento de los espacios públicos para alcanzar y mejorar el cumplimiento de la carta de servicios de las áreas responsables de la prestación de los mismos.

Asimismo, se reclamaba la mejora de la coordinación entre los distintos servicios, así como designar un responsable con competencia ejecutiva y relación directa con los prestadores de los servicios objeto de los contratos de conservación y mantenimiento del Ayuntamiento para dar una respuesta coordinada y de rápida acción ante los problemas cotidianos.

Frente a esto, la concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, María Sánchez, ha censurado que se trata de una moción "vacía de contenido" y se haya presentado "para salir del paso" con unas críticas "sin datos".

Sánchez ha recordado que este equipo de Gobierno ha incluido controles de calidad externos a las contratas de las labores de mantenimiento que contemplan el abono del pago en función de estos resultados.

Al hilo de esto, el concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Palomino, ha defendido el nivel de calidad de vida y de limpieza que goza Valladolid en el ranking de las ciudades españoles, con un ascenso del undécimo al cuarto lugar desde 2015.

No obstante, Palomino ha subrayado que el equipo de Gobierno continúa realizando un esfuerzo inversor, ya que como ha reconocido, los servicios son siempre "susceptibles de ser mejorados".

TURISMO ACCESIBLE

Con los votos en contra de PSOE y VTLP se ha rechazado una moción de Ciudadanos para el desarrollo de una línea de turismo accesible en Valladolid dentro del Plan Estratégico de Turismo 2021-2023 que lo adaptara a la circunstancias acutales y elaborara una guía con la oferta de turismo accesible en la ciudad.

También se solicitaba la participación de Valladolid en el proyecto Ciudades Accesibles de la Unión Europea, así como la dotación presupuestaria de líneas para la adaptación de alojamientos, hostelería, comercio y agentes turísticos.

La moción -rechazada a pesar del apoyo de PP y Vox- ha incorporado una enmienda propuesta por el Grupo Municipal Popular para que las solicitudes de financiación de la convocatoria extraordinaria de los Planes de Sostenibilidad Turística incluyan la accesibilidad de los atractivos turísticos de Valladolid como eje prioritario de actuación.

La concejal de Cultura y Turismo, Ana Redondo, planteó una enmienda de sustitución 'in voce' para instar a la Junta de Castilla y León a apoyar a Valladolid en la convocatoria del Plan Estratégico de Sostenibilidad Turística, si bien tras consultar con la Secretaría General del Consistorio se rechazó su incorporación por no haber sido presentada previamente por escrito -al tratarse de sustitución y no de adición- para su consideración por los grupos.

Si bien el portavoz del Grupo Municipal de Cs, Martín Fernández Antolín, ofreció la posibilidad de aceptarla como enmienda de adición, este extremo ha sido rechazado por Redondo, quien consideró que los planteamientos de la moción ya estaban incorporados en los actuales planes turísticos y de accesibilidad del Ayuntamiento y censuró que Ciudadanos no haya realizado estas propuestas para añadirlas a los planes actuales, los cuales "pueden modificarse continuamente" si se plantean iniciativas de este tipo.