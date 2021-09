Detinguts quatre menors per agredir amb arma blanca a altres dos en una baralla a Castelló

Agents de la Policia Nacional han detingut quatre persones, totes elles menors d'edat, com a presumptes responsables de l'agressió a dos joves en la nit del passat dissabte, els quals van ingressar en l'Hospital General, un d'ells en estat molt greu.

Segons ha informat aquest cos de seguretat en un comunicat, sobre les 23.20 hores es van rebre diverses telefonades en la Sala 091, en les quals s'alertava d'una baralla en la via pública en la qual hi havia persones ferides, possiblement per arma blanca.

Des del moment de l'agressió, es va engegar la investigació policial, que ha aconseguit la identificació, localització i detenció dels quatre menors aquest mateix diumenge.

Els detinguts han sigut posats a la disposició de la Fiscalia de Menors aquest mateix matí.

Un dels dos menors ingressats a l'Hospital General de Castelló per ferides d'arma blanca després de ser agredits en la baralla ha rebut l'alta de la Unitat de Vigilància intensiva (UCI) i ha passat a planta, mentre que l'altre menor continua a l'UCI, segons ha informat el centre hospitalari.