Cvirus.- CSIF critica que Castelló deixara els AMU fora de l'homenatge als sectors essencials durant la pandèmia

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha criticat que l'Ajuntament de Castelló deixara "fora" de l'acte institucional en memòria de les víctimes de la Covid-19 i en reconeixement del personal essencial durant la pandèmia als Agents de Mobilitat Urbana (AMU).

"Encara que des de CSIF considerem que, més enllà de les auto medalles la felicitació ha de ser sempre aliena, ens ha sorprès que un sector tan rellevant en el dia a dia de la ciutat com el d'aquests agents no estiguera representat a l'acte, malgrat la tasca que també han desenvolupat durant la pandèmia", han comentat des de la central sindical.

En eixe sentit, des del sindicat han proposat al·legar el projecte d'ordenança de mobilitat sostenible, ja que entén que les funcions dels AMU "han de ser majors que les que se citen en aquest text" i, en concret, han demanat al consistori castellonenc que "busque la fórmula jurídica perquè les funcions que exerceixen aquests agents s'assemblen a les quals realitzen els policies locals".

"En cas d'emergència, la societat no entén de categories administratives ni de rètols en l'uniforme, sinó que només sap que hi ha uns professionals que estan a prop per a auxiliar-li o per a col·laborar amb ells", han explicat des de CSIF, que han ressenyat que, "per aquest motiu i, en la seua qualitat d'empleats públics, els Agents de Mobilitat Urbana també haurien d'haver estat representats en l'acte institucional".