Hugo y Lara, de 'La isla de las tentaciones 3', emprenden un nuevo proyecto profesional juntos

Todos los espectadores los recordarán como la pareja más fructífera y bonita de La isla de las tentaciones, pues hasta Sandra Barneda no podía reprimir sus lágrimas con ellos, y parece que su amor no deja de escalar peldaños. Hugo y Lara van a casarse en verano del año que viene, pero parece que no es lo único que quieren hacer juntos.

Los gallegos se han adentrado en una nueva aventura profesional que acaban de anunciar en sus redes, y además es un proyecto en el que reflejan el cariño que le tienen a su tierra.

"Nos preguntamos cuál es el sentido de ver atardecer y, tras mucho pensar, llegamos a la conclusión de que es una forma de comparar lo mejor que tienes con la huida del sol", dicen Hugo y Lara en el vídeo de presentación de Solpor Vibes -"solpor" significa "atardecer" en gallego-, su nueva marca de ropa.

La pareja de La isla de las tentaciones ha presentado así su tienda online en la que venden, de momento, camisetas y sudaderas con diferentes diseños. Y, para mostrarlas, tienen sus mejores modelos: a sus perritas Nala y Roma y a ellos mismos.

La pareja confirmó también que los diseños son únicamente suyos y reflejan algunos de los lugares y momentos más importantes de Galicia para ellos. "Esta sudadera representa el lugar más mágico de mi pueblo. Una playa con una arena repleta de pequeñas conchas y un solpor único", escribe el exconcursante de GH 15.

Además, este miércoles se pasaron por sus stories para dar las gracias "por la acogida tan buena" que están teniendo, ya que incluso se ha colapsado la web. "Hay un buen servidor, pero aun así creo que no es suficiente. A veces va muy lenta, hay pedidos que no os deja hacer. Estamos intentando solucionar este problemilla cuanto antes", declaró Hugo. "Mil gracias por querernos tanto".