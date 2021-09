Melyssa Pinto da carpetazo definitivo a Tom Brusse y presenta a su novio durante un viaje de enamorados

Después de vivir un intenso concurso junto a su ex, Tom Brusse, con el que llegó hasta la final de Supervivientes, Melyssa Pinto y el francés tuvieron que soportar muchos comentarios de una posible reconciliación entre ambos. El galo se dejaba querer, mientras la catalana sí que ponía más distancia ante las habladurías.

Ahora, Melyssa ha dado carpetazo definitivo a esta relación (de amor, porque de amistad parece que va viento en popa) con la presentación, al menos a nivel público, de su pareja, Sergi Castro.

Para ello, la joven ha utilizado su canal de Mtmad para halar -y mostrar- a su novio, ya que no es muy dada a ello. Además, ha aprovechado un viaje por Italia para hacerlo. "Es uno de los viajes que más ilusión me ha hecho. No voy sola, voy con mi pareja. Siempre os cuento todo sobre mi vida y le podéis ver en algunas, pocas, historias de mis redes sociales, pero es que cuando cuento algo o presento a alguien de manera sentimental no me suele salir bien", se sincera Pinto.

"Tengo miedo por lo que pueda pasar cuando muestro a alguien", reconoce la concursante de La isla de las tentaciones.

Su pareja, Sergi, tiene 27 años, vive en S'Agaró y es un apasionado del mar y la playa, de los coches y el esquí. Además, el joven sale en cámara durante los vídeos de ella e incluso ha subido una foto de ambos en actitud apasionada a bordo de una embarcación.

"Con la mejor compañía que podía estar", dice Sergi sobre su novia en uno de los vídeos de esta.