Toñi Moreno habla de su orientación sexual frente a las agresiones: "Tengo derecho a amar a quien me dé la gana"

Toñi Moreno, una de las nuevas colaboradoras de Cuatro al día, entrevistó este martes en el programa que presenta Joaquín Prat a Axel, otro joven de 25 años que ha denunciado que, al igual que el chico al que han agredido este domingo en un portal de Malasaña, él también sufrió una agresión homófoba en el metro de Madrid.

Tras escuchar el duro testimonio del joven, la presentadora gaditana se emocionó y contó la realidad que sufren las personas LGTBI en primera persona. "Estos casos a mí me afecta personalmente, porque yo tengo derecho a amar a quien me dé la gana", dijo la colaboradora.

"Tengo derecho a que nadie me ataque por mi condición sexual, porque yo no te pregunto a ti por la tuya. Quiero vivir en un país en el que no se condene dar un beso a una chica en la calle", aseguró. "Y me pregunto: ¿Qué está pasando?", remató.

"Tengo derecho a que nadie me ataque por mi condición sexual, porque yo no te pregunto a ti por la tuya"

Además, la andaluza quiso romper una lanza a favor de Lolita, muy criticada por sus palabras sobre el feminismo. "Yo sí soy feminista y tampoco estoy de acuerdo con todo lo que se dice", dijo Moreno.