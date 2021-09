Amazon obrirà el seu nou centre logístic d'Onda (Castelló) en 2022

Amazon ha anunciat aquest dimarts que obrirà el seu nou centre logístic a Onda (Castelló) el pròxim any. Serà el primer centre logístic de la companyia a la Comunitat Valenciana, on Amazon ja està present amb dos estacions logístiques: una a Paterna i una altra -inaugurada aquest estiu- a Alacant.

La inversió d'Amazon ajudarà a satisfer la demanda dels clients i recolzarà al creixent nombre de xicotetes empreses independents que venen en Amazon i usen el servici d'emmagatzematge i entrega de la multinacional. Amazon ja compta amb més de 30 centres d'operacions en tota Espanya i aquest mes començaran a funcionar dos nous centres logístics en Illescas (Toledo) i Corvera (Múrcia).

"Deu anys després de la nostra arribada a Espanya seguim invertint, amb llocs de treball moderns, segurs i atractius que donen ocupació a milers de persones amb talent que reben un bon salari i amplis beneficis", ha assenyalat Fred Pattje, director d'Amazon Customer Fulfillment a França, Itàlia i Espanya. "Amazon empra a més de 12.000 persones a Espanya i tenim previst emprar a 15.000 treballadors fixos per a finals d'enguany. Estem orgullosos de la contribució que estem fent a Espanya i a les seues comunitats locals", ha afegit.

Segons ha assenyalat l'alcaldessa d'Onda, Carmina Ballester, "que l'empresa líder del món en comerç electrònic trie Onda per a millorar el seu servici a Espanya no és casualitat". Sobre aquest tema, ha indicat que l'Ajuntament i Amazon han treballat de la mà durant molts mesos "perquè aquesta notícia, que comporta milers de llocs de treball, siga per fi una realitat".

"A través del pla d'acció Onda Logistic treballem per facilitar les gestions, aplicar incentius fiscals i aportar avantatges competitius a totes les empreses que busquen invertir i créixer en el Mediterrani, perquè si a les empreses els va bé, a Onda i als onders els anirà millor", ha explicat l'alcaldessa.

SALARIS COMPETITIUS

Amazon ofereix un lloc de treball modern, segur i atractiu, amb salaris competitius i beneficis que inclouen assegurança mèdica privada, un pla de pensions i fons de formació, segons la multinacional. Açò inclou el programa Career Choice, a través del qual l'empresa recolza als empleats perquè accedisquen a la formació per a adults en el camp que trien, finançant el 95 per cent de la matrícula i les taxes associades fins a un import de 8.000 euros en quatre anys.

Amazon ha sigut reconeguda amb la certificació Top Employer 2021, que valida la qualitat de l'entorn de treball i els programes de recursos humans oferits als empleats d'Amazon a Espanya. La certificació Top Employer destaca les iniciatives d'Amazon perquè els seus empleats puguen iniciar i desenvolupar la seua carrera professional en un entorn de treball satisfactori. A més, ha sigut catalogada per Randstad com l'empresa més atractiva per a treballar a Espanya i inclosa en la llista de millors empreses per a treballar de LinkedIn.