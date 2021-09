La youtuber Soy una pringada, cuyo nombre real es Esty Quesada, ha protagonizado una polémica entrevista con Gabriel Rufián en 'La Fábrica', el canal de YouTube del político de Esquerra Republicana. En ella, destacaron unas controvertidas declaraciones de la influencer sobre Vox, las cuales hicieron que el partido de extrema derecha asegurara que iba a emprender acciones legales contra ella.

"¿Qué hay que hacer con Vox?", fue lo que le preguntó el entrevistador en el vídeo que ya se ha eliminado de la plataforma. "¡Matar!. ¿Está mal matar? Sí. A veces no. O matamos o nos matan a nosotros", respondió ella.

Por su parte, Gabriel Rufián se desmarcó y condenó estas declaraciones: "No hay ninguna idea que merezca ser llevada a cabo mediante la violencia. Siempre condenaré la violencia".

.@Enrique_L_Lopez sobre la entrevista de Rufián a Esty Quesada: "esto es un claro discurso del odio" @BuenosDiasTM

Sigue la entrevista

📡 DIRECTO https://t.co/Cnw7Ol5lQX pic.twitter.com/i8ErM74xCy — Telemadrid (@telemadrid) September 6, 2021

Ahora, la youtuber y concursante de Celebrity Bake Off se ha pronunciado sobre esta polémica a través de sus stories de Instagram, pidiendo disculpas a quien se haya podido sentir ofendido.

"Quiero aclarar que hablaba de manera metafórica. Me perdieron las formas, ya que siempre hablo en clave de humor, pero quizás esta situación no lo requería", ha escrito. "Todo estaba contextualizado y contestando a la situación de crecientes ataques y discursos de odio en contra de diferentes colectivos, entre ellos el LGTBI (al que pertenezco)".

"No he querido compartir la entrevista y he estado callada para no hacer más leña y entrar en debates de interpretación", ha añadido. "Por eso pido disculpas a quien se haya podido sentir ofendido".