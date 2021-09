El mundo del rock, en vilo por la grave operación de José Andrëa, exmiembro de Mägo de Oz

El cantante de rock José Andrëa, que fue vocalista de la banda de rock Mägo de Oz, se enfrenta a un reto que tiene en vilo al mundo de la música en España: este día 9 va a ser intervenido quirúrgicamente de una operación muy peligrosa, en la que su vida está en juego.

El artista, nacido en Bolivia, tuvo serios problemas de salud debido a una pancreatitisen la que perdió parte del intestino grueso, la vesícula y tres cuartas partes del páncreas. Pero estos problemas no se quedaron ahí.

Tal y como cuenta el cantante a El País, "tuve una hemorragia grave y se quedaron tocados los riñones, el hígado y otros órganos internos. Estuve ingresado cinco meses, dos de ellos en la UCI. Fue muy duro".

"Me tuvieron que poner una bolsa, con los intestinos por fuera. Y a los dos meses, volví al quirófano para que me reconstruyeran. Me metieron el intestino para adentro, para unirlo a los dos tercios de intestino grueso que me quedaban", explicó José Andrëa, de 50 años.

En los últimos siete años ha pasado otras seis veces por quirófano, siempre por problemas del sistema digestivo. Después, durante un concierto en México, "apreté el diafragma para dar una nota muy alta y noté algo, un plaff. Enseguida apareció un bulto y ya sabía que era una eventración que me obligaría a pasar por el quirófano".

Esta operación es casi a vida o muerte: "Con todas las reparaciones que tengo ahí dentro los médicos no saben si mi organismo va a aguantar o si voy a tener un fallo multiorgánico y me voy a quedar en el quirófano". De hecho, los médicos le han recomendado que tenga todo arreglado antes de ir a quirófano, y cifran en un 70% las opciones de que no sobreviva.

Pero José Andrëa es optimista: "Me encuentro fuerte y creo que voy a aguantar la operación". El día 9 es el gran momento.