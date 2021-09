Quedan zombis para rato: 'The Walking Dead' seguirá teniendo secuelas

AMC Networks International Southern Europe, la mayor productora de canales temáticos de España, estrenará 100 series de ficción, documental, factual, estilo de vida e infantil a lo largo de los próximos meses, según se anunció en el marco del FesTVal de televisión de Vitoria.

Entre esos contenidos están, como no, algunos dedicados al universo de The Walking Dead, pues tal y como ha anunciado Manuel Balsera, director general AMCNISE, "los zombis no mueren nunca, estructuralmente hablando".

Así, próximamente se verán desde spin-offs de la mítica serie de muertos vivientes a largometrajes de diversa naturaleza, pues "el mundo zombi aún tiene mucho recorrido".

No serán los únicos muertos que podremos ver dando guerra en pantalla pues el grupo de comunicación ha adquirido los derechos de las novelas de Anne Rice para desarrollar productos en torno al género vampírico.

Pero además, dentro de los canales del grupo y en el campo de las series podrán verse grandes producciones originales de AMC Studios como Que te den, Kevin, encabezada por Annie Murphy, además de una gran cantidad de aclamadas series provenientes de Francia, Reino Unido, Finlandia, Israel o Italia en los canales SundanceTV, DARK y XTRM.

En los canales de documentales, algunos de los estrenos más destacados incluyen la nueva producción original de Canal HISTORIA, Piratas en Baleares (estreno 20 de septiembre, a las 22 h), sobre impresionantes acontecimientos de la historia del archipiélago; o las impactantes Expedición al Ártico: un año en el hielo (21 de octubre a las 16.00 h) y Cómo es sentirse libre, producida por Alicia Keys, en el canal Odisea.

Por su parte, en Crimen + Investigación se podrá ver A sangre fría (5 septiembre, 23 h), el asesinato de la familia Clutter que investiga en profundidad los hechos que inspiraron la novela de Truman Capote; mientras que BLAZE ofrece dos producciones dedicadas al mundo del motor: El garaje de Jay Leno y lo nuevo de Top Gear, el programa de coches más longevo y exitoso de la televisión.

Los canales de estilo de vida apuestan por homenajear a los productores y artesanos que mantienen viva la tradición. Canal Cocina presenta Productores con Estrella (14 de septiembre a las 20 h) que descubre quiénes son los proveedores que nutren a los restaurantes españoles con tres estrellas Michelin de la mano de chefs como Joan Roca, Martín Berasategui o Ángel León, entre otros.

Además, el canal culinario estrena el último programa del chef británico Jamie Oliver y una nueva producción propia: Maestros del pan (2 de septiembre a las 20 h).

Por su parte, Canal Decasa lanza El arte de los artesanos (4 septiembre 15.30h), una serie documental que pone en valor el trabajo de aquellos que, con mimo y paciencia, crean artesanía.