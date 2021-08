Tu horóscopo diario: domingo 29 de agosto de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 29 de agosto de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Considera que eso que estás pensando es mejor que no lo digas. Un exceso de sinceridad no te vendrá muy bien hoy porque alguien se siente ofendido con tus palabras y eso no te favorece para conseguir lo que quieres. Calla y deja pasar el comentario.

Tauro

Es probable que haya cosas que te lleven a rebelarte interiormente porque no te gusta nada algo del presente y de ciertas circunstancias. Pero la solución no está en mirar al pasado, sino en adaptarte a la realidad y asumir que hay cosas positivas.

Géminis

Si ves la oportunidad de hablar con alguien que te puede abrir una puerta, olvida cualquier tipo de prejuicio e intenta mantener esa comunicación a través de la vía que sea ya que es importante. Más adelante verás los resultados y te sorprenderás.

Cáncer

No dejes hoy de buscar esa información que te interesa y que te vendrá tan bien dentro de un tiempo ya que no falta demasiado para que comience el curso de nuevo y en él vas a encontrar sorpresas que te resultarán algo complejas. Cuanto más sepas, mejor.

Leo

Te gusta reunirte con alguien a quien hace tiempo que no ves y charlar distendidamente. Lo cierto es que hay muchas cosas que te apetece contarle y vas a tener una oportunidad de hacerlo en un lugar ideal para hacer confidencias.

Virgo

Debes canalizar tu energía negativa y no dejarte llevar por ninguna tentación de expresarla de una manera agresiva. Lo mejor que puedes hacer antes de enfadarte y decir algo poco agradable es darte un paseo y calmarte. Respira hondo y haz algo de ejercicio.

Libra

Llevar la contraria a tu pareja hoy no es lo mejor que puedes hacer, ya que quizá la convivencia de las vacaciones ha contribuido a ciertos pequeños roces o diferencias que antes no habías notado. Deja que pase la jornada sin alteraciones.

Escorpio

No te apetece establecer un compromiso a largo plazo porque aún tienes mucho que hacer individualmente y te apetece mantener tu independencia. Es algo que ahora vas a tener muy claro, así que sincérate si mantienes una relación con alguien.

Sagitario

Intentarás poner paz en una discusión o mediar en un conflicto entre hermanos o amigos que te pone en tensión y que no te gusta nada que suceda delante de ti porque crees que no es bueno para nadie y llevas toda la razón. Hazlo sin dudar.

Capricornio

Es probable que eches de menos las vacaciones y que te cueste un poco volver a una cierta rutina y más si en esa rutina te has desgastado mucho emocionalmente por diversas causas. Quizá debes plantearte pedir algún tipo de consejo profesional.

Acuario

Todo lo nuevo te atrae como un imán. Hoy vas a pensar en renovar algo de tu hogar y te decides a dar una vuelta para inspirarte. Mejor que vayas a tu aire porque te centrarás mejor en lo que quieres y tu intuición te llevará al lugar perfecto.

Piscis

Hoy debes de tomar en consideración lo que te diga alguien de más edad porque va a ser un consejo sabio y ponderado que te puede dar mucha luz sobre algo en lo que hay confusión. No dejes de reflexionar y poner en práctica esas palabras tan adecuadas.