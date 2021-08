Tu horóscopo diario: sábado 28 de agosto de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 28 de agosto de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Vuelves a sentir algo de confusión con el comportamiento de una persona que no se aclara en su relación contigo y parece que unas veces está muy cerca y otras que pasa completamente y no le interesas para nada. Lo mejor es que te alejes todo lo que puedas.

Tauro

No dejes que nadie te diga hoy lo que tienes que hacer, sobre todo si estás cerca de una persona a la que le gusta demasiado ejercer el poder de la forma que sea. Pero no te enfrentes abiertamente, simplemente actúa a tu conveniencia sin más.

Géminis

Has hecho algo que no está bien y lo sabes y ahora quizá vas a pagar las consecuencias, así que no te debes de quejar de lo que suceda ni de lo que tengas que asumir. Lo mejor que puedes hacer es enmendar ese error y reconocer que te has equivocado.

Cáncer

Después de mucho tiempo, te has reencontrado con una persona de la familia con la que no había demasiada sintonía. Sin embargo, ahora se muestra mucho más cercana e incluso te cuenta sus intimidades. Te sorprenderás agradablemente.

Leo

Con las vacaciones quizá te has dejado llevar un poco por la pereza, y debes de tener claro que el sedentarismo no te hace ningún bien. Proponte romper con él desde ya mismo y empezara activar tu cuero y más cara al curso que está ya muy cerca.

Virgo

Tu modo de vida o tus horarios pueden verse alterados por algo que va a suceder en la familia, que no es nada negativo, pero que sí puede influir mucho en tu día a día. Pero aunque tengas que cambiar ciertas cosas o tu entorno más cercano, será para mejorar.

Libra

No tengas prisa en llegar a ninguna parte hoy y tómatelo todo con la mayor paciencia posible, sin hacer demasiado caso a quien quiera acelerarte. No te conviene porque todo debe transcurrir en calma si quieres que lo que hagas salga bien.

Escorpio

Físicamente hoy tendrás bastante altos los niveles de energía y no tendrás inconveniente para unirte a un plan de última hora que te pueden proponer y que te puede interesar, ya que se trata de ir a un lugar nuevo o conocer a gente nueva. Hazlo.

Sagitario

Las cosas a veces cambian mucho según y cómo se enfoquen. Si tu mirada es negativa, lo más probable es que todo se te haga mucho más cuesta arriba. Hoy debes proponerte mirarlo todo desde un punto de vista positivo y pensar que vas a superar dificultades.

Capricornio

Hoy vas a dedicar tu tiempo a ciertos asuntos de algún negocio en común con otra persona, probablemente de la familia, ya que tendrás tiempo para ello y para mantener una conversación con calma en la que hablarás de lo que tienes y lo que deseas.

Acuario

Verás hoy que se abren nuevos caminos con una relación que ya dabas por perdida, o al menos por muy desgastada. Sin embargo, ese paso que vas a dar te será muy útil y te sentirás interiormente satisfecho o satisfecha de hacerlo porque es lo que crees más correcto.

Piscis

Vas a hacer un viaje que quizá es un viaje interior o un viaje a tus raíces y eso es algo muy bueno porque te darás cuenta de muchas cosas que te harán sentir bien. Esa búsqueda te dará un impulso importante para seguir adelante. Te reconfortará.