Tu horóscopo diario: viernes 20 de agosto de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 20 de agosto de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Muy buena sintonía con las amistades y más si compartes un viaje o una escapada de fin de semana ya que vas a disfrutar mucho de todo lo que hagas o veas y además eso te vendrá muy bien mentalmente para alejarte de algunos nubarrones.

Tauro

Alguien quiere ponerse en contacto contigo para proponerte un proyecto que puede ser interesante, siempre y cuando no dejes los otros asuntos que tienes entre manos. Escucha lo que tiene que contarte, pero no decidas nada por el momento.

Géminis

Retomas un trabajo o un estudio que habías dejado por unos días y que supone la vuelta a tu rutina pero también supone un horizonte para hacer algo que te interesa o que elaboras de cara al futuro. Todo va a funcionar bien, tendrás energía.

Cáncer

Alguien que probablemente está relacionado con el trabajo, se aleja de ti por una serie de circunstancias y la verdad es que no te va a importar mucho, todo lo contrario, ya que no era una relación demasiado fluida. Respira y sigue adelante.

Leo

Valorarás más la amistad hoy que cualquier otra relación y eso es porque, a pesar de las diferencias que puedas tener con una persona, lo más importante para ti es el cariño y lo que os une, no lo que os separa. Hoy harás esa reflexión con mucha intensidad.

Virgo

Sueles tender a la discreción en todos los sentidos y hoy esa postura te salvará de meterte en un conflicto en el trabajo. Ten cuidado con las confidencias, no tienes la obligación de sincerarte con nadie, y menso con personas a las que conoces poco.

Libra

Si buscas relaciones a través de aplicaciones, no debes esperar nada espectacular. Lo mejor es que te lo tomes como un divertimento, algo pasajero, y así lo hagas saber a la otra persona para que nadie se llame a engaño. Procura ser hábil.

Escorpio

No será hoy tu día más sociable, a pesar de que insistirán para que salgas o compartas una actividad de cualquier tipo. Pero quizá te convenga dejarte llevar porque así vas a limpiar tu mente de algunas ideas pesimistas relacionadas con el trabajo o la falta de él.

Sagitario

Si crees que has negociado mal un acuerdo o un negocio y que no te resulta demasiado rentable, puedes intentar rectificarlo, pero lo cierto es que ya has adquirido ese compromiso y no será fácil volver atrás. Asume lo que has firmado.

Capricornio

No debes asustarte si el organismo te avisa de que debes parar un poco. Las precauciones no están de más y es buen momento de evitar algo que pueda convertirse después en algo más preocupante. Mira por tu salud, no juegues con ella.

Acuario

No pierdas los nervios si hoy alguien te da una noticia poco agradable. Piensa que la situación puede dar muchas vueltas aún y mantén la calma. No te conviene exhibir lo que ahora estás pensando ni que nadie lo sepa. Aún queda tiempo.

Piscis

Es verdad que cuando quieres sabes exhibir una amabilidad exquisita y un talante que hace muy feliz a los que tienes cerca. Hoy será uno de eso días en los que todo va a salir perfectamente y que por la noche te hace sentir que todo merece la pena.