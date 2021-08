Tu horóscopo diario: jueves 12 de agosto de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 12 de agosto de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Estarás en contacto con la naturaleza o en un lugar en el que encuentras mucha paz y mucha energía que te ayuda a reencontrarte y a sentirte más en sintonía con todo. Deja fluir todos esos elementos que te rodean sin preguntarte nada, simplemente respira hondo.

Tauro

Restauras en parte una relación que no estaba del todo clara y que ha tenido altibajos por unas palabras o porque habías tomado un camino distinto al de esa otra persona. Lo importante es que entienda que tienes todo el derecho del mundo a tomar tus decisiones.

Géminis

No pierdas de vista el wasup hoy porque a través de él te llegará una noticia muy importante que te demostrará que alguien piensa mucho en ti hoy, a pesar de que no puede estar tan cerca como le gustaría porque hay muchos elementos que lo impiden.

Cáncer

Todo transcurre hoy con bastante calma y si no entiendes algo o te parece complicado de entender o extraño, lo mejor es que tomes distancia y no dejes que influya negativamente en tu humor. No merece la pena discutir por ciertas cosas.

Leo

Sigues en una racha positiva en general y en lo físico, el sol te impulsa con su energía y te hace vivir días felices o por lo menos más relajados que antes y eso es algo que te viene muy bien mentalmente. Preparas una pequeña escapada en la que te divertirás mucho.

Virgo

Hoy no será un día especialmente duro en nada, pero tampoco especialmente amable, quizá un poco rutinario así que puedes aprovechar para leer o para buscar más información sobre algo que te interesa con calma y sin ningún estrés.

Libra

Aprovecha cualquier oportunidad que se presente para salir, divertirte y descansar mentalmente de todo lo que te está poniendo a prueba. Hoy sentirás que aún tienes muchas oportunidades y que tus opciones mejoran y se amplían en muchos sentidos.

Escorpio

No quieras ir demasiado deprisa, ten paciencia con un asunto relativo a tu salud que va algo despacio y que te está frenando ciertos movimientos o deseos de moverte y no estar en casa. Ya falta menos y debes seguir todo lo que te indiquen los expertos.

Sagitario

No te quedes en casa esperando que te llame o aparezca esa persona a la que te apetece tanto ver porque quizá no sabes muy bien cómo es. No te extrañe que no se presente, así que haz tus propios planes. De lo contrario vas a acabar de mal humor.

Capricornio

Date la oportunidad de empezar un asunto que no habías tenido la oportunidad de conocer o experimentar antes. Te va a aportar mucha experiencia incluso si no te sale perfectamente. Puede ser una tarea intelectual o de cualquier otro tipo.

Acuario

Hay un tiempo para cada cosa y esa es una lección que vas a aprender hoy con total claridad. No te precipites en nada y espera con un poco de paciencia a que llegue el momento oportuno de salir del círculo más familiar. No tardará en llegar.

Piscis

Te interesas por temas relacionados con la tecnología porque ves que eso puede ser un camino muy interesante para aprender e incluso como vía de trabajo o negocio. Si lo haces con mucha dedicación y esfuerzo, vas a obtener buenos rendimientos.