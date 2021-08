Robe Iniesta anuncia su gira en solitario: "Me encantaría que la gente pudiera estar de pie y bailar, pero ya veremos"

El guitarrista, cantante y compositor Robe Iniesta, exlíder de la banda española Extremoduro, ha concedido una rueda de prensa en el madrileño Círculo de Bellas Artes para presentar su segunda gira en solitario.

El pasado 5 de mayo, la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus llevó al cantante a anunciar la cancelación de la gira despedida de Extremoduro (el grupo se separó oficialmente el 17 de diciembre de 2019), con la esperanza de retomarla en 2022. Y fue, precisamente, en ese mismo comunicado en el que contó su deseo de iniciar en otoño su segunda gira en solitario.

De esta manera, el artista ha informado este miércoles que la gira arrancará el próximo 4 de septiembre en Granada, y que contará con una veintena de conciertos que cumplirán con las medidas de seguridad y las restricciones de aforo necesarias para adecuarse a la situación sanitaria.

"Me encantaría que en la gira la gente pudiera estar de pie y bailar, pero ya veremos lo que pasa", ha opinado el artista, que espera poder realizar la gira con éxito: "Esperamos que no se nos caigan muchos. Llevamos año y medio de pandemia y creo que hay que adaptarse a las circunstancias".

Las entradas podrán comprarse dos semanas antes de los conciertos

Con el fin de ser previsores, Robe ha aclarado que "las entradas no se van a poner a la venta hasta 15 días antes de cada concierto" porque no quieren "vender entradas de más", y que las actuaciones "no se aplazarán".

"Si no se pueden hacer no se harán. Hay que adaptarse a las circunstancias porque no podemos seguir parados más tiempo. Por ejemplo, si los aforos son más grandes las entradas serán más baratas y al contrario, si hay menos aforo serán más caras. Y si los casos suben venderíamos las entradas una semana antes", ha señalado.

"Los promotores estan jodidos pero no hay otra manera de hacer las cosas. Los conciertos no es seguro que se hagan todos porque dependerán de las restricciones de cada comunidad. Los que no se puedan hacer no se harán. La idea es continuar en mayo del año que viene si las circunstancias lo permiten y ya durante todo el año", ha apuntado.

Cantarán canciones de Extremoduro

Robe interpretará canciones de Mayéutica, su último disco, que salió a la luz el pasado mes de abril. Se trata de su cuarto trabajo en solitario desde 2015 tras Lo que aletea en nuestras cabezas, Destrozares. Canciones para el final de los tiempos y Bienvenidos al temporal.

No obstante, Robe ha contado que en la gira también interpretarán temas de Extremoduro: "No puedo olvidarme de las canciones de Extremoduro. Las antiguas me dan mal rollo por haberlas cantado tanto. Y además las escribí hace treinta años. Pero las últimas canciones del grupo si las incluiré".

En cuanto a su separación de Extremoduro, Robe ha admitido que se siente feliz en su nueva etapa: "Creo que tengo la mejor banda de mi vida y lo curioso es que ha sido sin buscarlo. Me lo he encontrado y me hace mucha ilusión. Somos más un grupo de lo que nunca fue Extremoduro, en muchas cosas y me gustan".