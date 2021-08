Tu horóscopo diario: martes 3 de agosto de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 3 de agosto de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Ya estás dejando atrás cierto malestar interno, un desasosiego que no sabías muy bien a qué se debía y es porque echas en falta cierto tipo de afecto. Eso no te preocupa más porque vuelves a encontrarte con plenitud de fuerzas y con buen humor.

Tauro

No estés tan pendiente de lo que hacen o dicen los demás y fija tu propio criterio sobre las cosas ya sea en lo personal como en el trabajo, pero sobre todo en lo que piensas de ciertas personas que dicen que son amigos o amigas tuyos.

Géminis

Las perspectivas de un tiempo de relax o de un viaje cercano con alguien a quien aprecias mucho son excelentes porque resultará muy bien. Las conversaciones van a ser muy fructíferas porque te abrirán los ojos y porque también te aportan conocimientos.

Cáncer

Olvidar a los amigos de siempre y dejarlos por los que acabas de conocer no es algo que vaya a crear muy buena imagen de ti, desde luego. Si tienes la tentación de hacer eso y dejarte llevar por la novedad, no pasará mucho tiempo para que alguien te lo eche en cara.

Leo

Si has acabado ya las vacaciones y tienes que volver al trabajo, solo debes pensar en que realmente es algo muy positivo para ti a pesar de los inconvenientes que pueda tener. Además, no se ha acabado aún el tiempo de disfrutar del verano y aún podrás hacerlo.

Virgo

Tu organismo se recupera de algún bajón o de cierto bache que ya no tiene ninguna importancia y eso es lo que debes de valorar más que otra cosa. Ahora ya se reequilibran tus fuerzas y te sientes con un humor capaz de ir hacia delante sin temor.

Libra

Puedes sentirte algo defraudado o defraudada por una noticia relacionada con el dinero o con el hogar que no es la que esperabas. No te dejes llevar por las primeras impresiones y analiza bien todo el contexto. No será tan negativa como parece en principio.

Escorpio

Con la pareja y con cualquier tipo de relaciones afectivas que tengas, no debes darle importancia a las cosas que realmente no la tienen. Intenta valorar las cuestiones con la mayor objetividad posible y todo funcionará con bastante rapidez y soltura.

Sagitario

Si tienes cualquier clase de problema, no escondas la cabeza y pienses que ya se pasará solo y que no debes decir nada a nadie. Pedir ayuda es algo que cuanto antes hagas, mejor te vendrá. Simplemente asume que es un parte de un proceso de sanación.

Capricornio

Hoy vas a ser muy optimista con todo lo que te rodea porque hay un asunto de dinero que te va a salir bien y eso te hace subir tu tono vital. Disfruta del momento y no caigas con obsesionarte en lo que sucederá más adelante. Vive el presente.

Acuario

Todo lo que hoy veas o escribas en las redes sociales no va a tener la repercusión que esperas, pero eso no significa nada malo, al contrario. Puede que de esa manera reflexiones sobre dónde está lo importante de las cosas y que el éxito está en tu interior.

Piscis

Hoy alguien te conforta mucho y demuestra todo lo que te aprecia y que te apoya incondicionalmente. Eso te da bastantes ánimos para seguir con un proyecto que puede que haya tenido y aún tenga algún bache. Pero sabrás cómo sacarlo adelante.