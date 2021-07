El 94,5% de los usuarios de las escuelas infantiles municipales considera que funcionan de manera sobresaliente

Así se desprende de la encuesta que ha elaborado el servicio de Escuelas Infantiles de la Concejalía de Educación, Agenda Urbana y Gobierno Abierto, dirigida por Antonio Benito. En concreto, el 94.5% de los usuarios ha valorado el servicio que les presta la escuela infantil en su conjunto de sobresaliente (entre 8 y 10 puntos) consiguiéndose una media de 9.1. La encuesta ha sido respondida por 424 familias de las 500 que son usuarias de las escuelas infantiles.

Benito ha explicado que "las escuelas infantiles son para este Ayuntamiento un servicio esencial y el nuevo equipo de Gobierno está trabajando para poder ampliar el servicio en esta legislatura".

Así, en relación con la atención higiénica dispensada a los niños/as, el 91% considera que es buena frente a un 9% que la considera normal. El 1% restante no ha opinado. En relación con la alimentación que reciben los niños/as en el centro, el 92% considera que es la adecuada y sólo un 2% considera que podría mejorar, el 6% restante no lo valora ya que no hace uso de dicho servicio.

La limpieza y mantenimiento de los edificios es considerada por el 93% como buena, y solo el 6% considera que es normal, ello indica que la dedicación y recursos que se destinan para mantener los edificios es muy apreciada por los usuarios. El trabajo educativo de los profesionales se valora como bueno por el 86%, y normal por el 14%, por lo que la consideración que se tiene del trabajo de los profesionales es muy alta.

Cuando se les pregunta a los padres si tienen información suficiente y a tiempo sobre el trabajo educativo que se realiza en el aula de su hijo para potenciar su desarrollo, el 82% responde afirmativamente y un 15% considera que a veces recibe información suficiente sobre la actividad pedagógica.

Sobre la pregunta de si han considerado adecuadas las medidas establecidas para la prevención de la Covid-19 en el centro, un 97% lo valora positivamente. Preguntados si los informes de evaluación que se les entregan durante el curso reflejan la evolución real de su hijo/a, el 89.3% ha contestado afirmativamente.

Cuando se les pregunta a las familias si tienen información suficiente sobre el funcionamiento general del centro, afirmativamente han contestado el 91%.

A la pregunta de si han visitado en alguna ocasión la página web de las Escuelas Infantiles el 82% responde afirmativamente y un 18% no la ha visitado justificando su opinión en que tenían información suficiente.

La atención que dispensa el personal de las escuelas a los padres y madres y a los niños/as, es considerada por el 90% de los encuestados como buena.

El cuestionario consta de 11 preguntas sobre los distintos ámbitos de funcionamiento del servicio, las cuales se han valorado de forma cualitativa entre buena, normal y mala. También incluye un apartado para que las familias comuniquen aquellos aspectos que más valoran del servicio que le ofrecen las escuelas infantiles junto a un apartado de comentarios y sugerencias.