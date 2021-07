El equipo de Gobierno pide a Cs que "no manipule": la Policía Judicial se personó "por una cuestión entre particulares"

De este asunto dio cuenta en la comisión extraordinaria de Ciudad Verde la concejala responsable de Bienestar Animal, Amaia Castro, el pasado lunes 26 de julio.

En esta comisión, la letrada del Ayuntamiento de Logroño advirtió de que no se podía dar más información para no incumplir la Ley de Protección de Datos y no interferir en la investigación.

El Equipo de Gobierno lamenta "la irresponsabilidad del Grupo Municipal de Cs y le pide que no manipule ni tergiverse la información porque no hay ninguna anomalía en la gestión del Área de Bienestar Animal, área que, por otro lado, no ha se ha visto involucrada en ninguna diligencia policial".

El Equipo de Gobierno pide a Cs "que, en caso de tener dudas, las resuelva en los tribunales. Con este y con cualquier otro asunto municipal".