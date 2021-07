Liberadas en el mar 24 tortugas nacidas en 2020 en el primer nido documentado de Barcelona

Las 24 tortugas nacidas en la playa de la Mar Bella de Barcelona en agosto de 2020 se han liberado este martes por la mañana en el mismo lugar en el que nacieron. Al ser localizado, el nido fue custodiado por más de medio millar de voluntarios. De los 77 huevos que puso la tortuga nacieron 72 crías, de las que 42 fueron al mar el primer día y 24 más se han sumado este martes después de estar en cautividad para mejorar su supervivencia.

En total, más del 90% de las tortugas nacidas han podido entrar en el mar, lo que se considera un gran éxito. Aunque la temporada de cría de tortugas está a la mitad, este año 2021 ya se han detectado 5 nidos en las playas de Cataluña, un nuevo récord.

Este año se han detectado nidos en Calafell, Tarragona, Sant Jaume d’Enveja (2) y Arenys de Mar. Tres de estos nidos se hicieron en tres noches consecutivas, por lo que se sabe que son tres animales diferentes como mínimo y, por distribución, podría ser que al menos dos de los animales hayan hecho una segunda puesta.

El primer nido documentado de Barcelona fue descubierto en julio del año pasado por un grupo de jóvenes que se encontraban en la playa por la tarde en una zona de obras. Escucharon ruidos y al acercarse vieron una tortuga de grandes dimensiones moviéndose y quitándose arena de manera muy vistosa. Avisaron a los expertos, que identificaron el nido a pocos metros del agua y en una zona con riesgo de desmontarse.

La documentación de un nido de tortuga en Barcelona es un hecho insólito para la ciudad. En una parte importante de los casos, los animales no se atreven a subir hasta la parte alta de la playa y acaban haciendo el nido junto al agua, donde se inunda y no es viable. Solo en los casos en los que la tortuga no es vista por nadie, esta llega a una zona seca y hace los nidos, que no se detectan hasta que salen las crías unos dos meses después.