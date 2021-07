L'Ajuntament d'Alacant aprova el Pla Local de Residus com a pas previ a la licitació del nou servici

El Pla Local de Residus és un instrument municipal que contempla els circuits de recollida, la ubicació de contenidors, els equips i la resta dels elements relatius a l'adequació del servici, així com la implantació de la recollida selectiva com a fase imprescindible per a la valorització dels residus, segons ha informat el consistori en un comunicat.

El regidor de Neteja, Manuel Villar, ha explicat que "amb l'aprovació definitiva del Pla Local de Gestió de Residus el pròxim pas serà traure a licitació el contracte de Neteja Urbana i Recollida de Residus, previst per al mes de setembre o principis d'octubre".

"De forma paral·lela, està prevista també avançar en la licitació tant del projecte de gestió de la planta de tractament i l'abocador (el CETRA), així com dels projectes per a la construcció d'una xarxa d'Ecoparcs, amb tres noves instal·lacions en el perímetre de la ciutat, i la implantació de nous 'ecopuntos' mòbils associats a cada ecoparc" ha afegit l'edil.

Igualment, Villar ha comentat a més que "està previst començar enguany l'ampliació de la recollida selectiva de la matèria orgànica, el contenidor marró, a tota la ciutat d'Alacant per a passar dels 88 existents a 2.056 unitats".