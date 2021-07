Andie MacDowell, orgullosa del 'look' de melena canosa que lució en Cannes: "Nunca me he sentido más poderosa"

Andie MacDowell, famosa desde la década de 1990 por papeles en películas como Cuatro bodas y un funeral, causó sensación en su paso por la alfombra roja de Cannes. Todos sus looks en el festival venían acompañados con una preciosa melena donde sus canas convivían con su conocido pelo castaño.

La actriz, según le ha revelado a la revista Vogue, llevaba mucho tiempo queriendo lucir su cabello natural y dejar los tintes atrás. La cuarentena le dio la oportunidad de dejar su pelo crecer sin presiones exteriores.

Meses más tardes, ha decidido presentarse públicamente con un aspecto que para ella es mucho más creíble. "Llevo un tiempo diciendo que ya era hora de que yo, personalmente, hiciera esa transición porque sentía que era apropiado para mi personalidad y para lo que soy", ha relatado.

Como es habitual para muchas actrices famosas, ha tenido que debatir esta decisión estética con sus representantes, que opinaron que "no era el momento". Sin embargo, MacDowell no quería perder la oportunidad de llevar el pelo oscuro y plateado al mismo tiempo, "sal y pimienta" como ella lo describe.

Le llevó la contraria a sus asesores y siguió adelante con la trasformación segura de que, si aceptaba su edad actual, sería más poderosa. Y así ha sido. La intérprete de 63 años no puede estar más orgullosa: "Una vez que lo hice, me quedó tan claro que mis instintos eran correctos porque nunca me he sentido más poderosa", ha confesado.

"Me siento más honesta. Siento que no estoy fingiendo. Siento que estoy aceptando justo el lugar donde estoy. Me siento realmente cómoda. Y en muchos sentidos, creo que es más llamativo en mi cara. Creo que me queda bien", ha añadido.

Es consciente que "cada uno tiene su opinión" sobre las canas, pero ella adora su melena "sal y pimienta" e incluso piensa que le rejuvenece. "Creo que la edad en mi cara, en mi opinión personal, ya no coincidía [con mi pelo teñido]. De alguna manera siento que ahora parezco más joven porque parece más natural. No es como si intentara ocultar algo. Creo que es un movimiento de poder y eso es lo que le decía a mis managers. Era exactamente lo que necesitaba hacer".

Andie está deseando comenzar a rodar nuevos papeles con ese aspecto: "Me siento valiosa como estoy [para Hollywood]. No quiero que la gente tenga la expectativa de que tengo que parecer más joven para tener valor, o para ser bella o deseable".

Ha aprovechado el foco mediático que le ha aportado su nuevo pelo para mandar un mensaje reivindicativo: "No le hacemos eso a los hombres. Amamos a los hombres mayores. Amamos a los hombres cuando envejecen. Me gustaría que las mujeres tuvieran las mismas expectativas, y lo estamos consiguiendo... pero muy lentamente".

Sin duda, el paso de Andie MacDowell crea un precedente en Hollywood porque, ella misma buscando inspiración de looks parecidos, no encontró más personajes famosos que se atrevieran a lucir sus canas. La actriz espera que las futuras generaciones no sientan presión por parecer más jóvenes para conseguir papeles.