Ana Terradillos enfada a Eduardo Inda en 'El programa de Ana Rosa': "¡Sánchez es el mejor presidente del mundo!"

Este miércoles, Ana Terradillos y Eduardo Inda han vivido un pequeño rifirrafe en El programa del verano. Y es que la presentadora no ha dudado en lanzarle "una pullita" al colaborador cuando hablaban del ritmo de vacunación en España.

El periodista ha recalcado en varias ocasiones que, pese al alto ritmo de vacunación y de que la mitad de los españoles ya hayan recibido la pauta completa, nuestro país no está a la cabeza ni en Europa ni en el mundo, pues Estados Unidos y Reino Unido van por delante.

"España es el país de Europa que va a la cabeza de las cifras de vacunación. Eso es así, Inda...", ha expresado la presentadora, que no ha podido evitar dar su opinión en la mesa de debate.

Estas palabras no han gustado al colaborador televisivo, que ha insistido en que Reino Unido está obteniendo mejores resultados. "Es una pullita que te he metido", ha contestado, entre risas, Terradillos.

"¡Sánchez es el mejor Presidente del mundo mundial!", ha respondido Inda con tono irónico. No obstante, en esta ocasión no ha sido Terradillos quien ha reaccionado, sino un compañero. "No, pero la vacunación va muy bien", ha dicho.

Por ello, una vez más, Inda ha vuelto a mostrarse indignado. "Sánchez es el líder de Occidente y del Universo", se ha quejado, a lo que Terradillos ha respondido: "Bueno, lo importante es que sí que estamos entre los países que mejor está llevando esto de la vacunación. No sé si como un tiro como decía una ministra, pero sí que vamos muy bien". Unas palabras con las que ha zanjado la discusión.