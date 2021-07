El PP exigeix a Puig que cesse Enric Nomdedéu després d'obrir-se juí contra ell pel 'cas dels sobres'

El Partit Popular de la Comunitat Valenciana ha exigit que el president de la Generalitat, Ximo Puig, cesse del seu càrrec al secretari autonòmic d'Ocupació, Enric Nomdedéu, després de l'obertura de juí oral contra ell per suposadament utilitzar el servici postal municipal de l'Ajuntament de Castelló per a enviar paperetes electorals en 2014, i "després que ell mateix anuncie que no dimitirà".

"Enric Nomdedéu hauria d'haver donat les mostres d'exemplaritat que exigia per als altres i que ara no vol assumir, aquesta actitud és inacceptable", ha explicat el sotssecretari de Comunicació del PPCV, Héctor Folgado. El 'popular' creu que, ara, per "coherència i dignitat política" hauria de ser el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, qui cesse a un alt càrrec del Consell "que s'asseurà en el banc dels acusats per malversació".

Els 'populars' han subratllat que la titular del Jutjat Nombre 2 de Castelló "dona per bones les conclusions de l'Audiència Provincial i, després d'escoltar als testimonis, afirma que del resultat de les referides diligències resultaria que no es desvirtuen els indicis de participació dels investigats en els delictes imputats en els termes argumentats per l'acte de l'Audiència Provincial i per l'acusació".

"Ximo Puig i a Mónica Oltra han convertit la gestió de la Generalitat Valenciana en una ferramenta al servici dels interessos del PSPV i Compromís i els seus amics, en lloc de treballar per solucionar els problemes dels castellonencs, valencians i alacantins", ha apuntat Folgado.

El PPCV ha recordat que Enric Nomdedéu s'asseurà en el banc dels acusats així com el director general de Política Lingüística i company de files de Compromís Rubén Trenzano, "precisament per les ajudes milionàries que la Generalitat Valenciana ha concedit al germà del president Ximo Puig, i que estan sent també investigades per un jutjat".

"El mateix ocorre amb el director general d'Urbanisme, Vicente García Nebot, qui també ha declarat ja com imputat en relació amb l'activitat pública i privada que desenvolupa al servici dels ajuntaments governats pel PSPV", ha subratllat Folgado.

El 'popular' ha apuntat que "són moltes sospites de corrupció i molt poques explicacions les que estan donant els partits del Botànic, que cada vegada es veuen més i més acorralats". "Ximo Puig ha d'obrir portes i finestres i enfrontar-se a la realitat per a retornar la dignitat a les institucions que es financen amb els recursos econòmics dels ciutadans de la Comunitat Valenciana", ha conclòs.