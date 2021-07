Cvirus.- Oltra diu que els municipis en les mateixes condicions del toc de queda hauran d'incorporar la mesura

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha assenyalat aquest dimarts que tots els municipis de la Comunitat Valenciana que estiguen en la mateixa situació epidemiològica del toc de queda que es va decretar en el seu moment hauran d'incorporar la mesura.

Oltra s'ha manifestat així davant els mitjans durant la visita que ha realitzat a la reforma de la residència de persones majors Lledó a Castelló en ser preguntada si el Consell adoptarà més mesures per a controlar els contagis per coronavirus.

"Hem arribat on podem arribar, encara que és veritat que hi ha més municipis que tenen una incidència alta que encara no tenen el toc de queda", ha apuntat Oltra, qui ha afegit que el dijous es reunirà la comissió interdepartamental i s'hauran d'adoptar mesures.

"Mentre que la tendència no es revertisca, deurem seguir amb les mesures protectores perquè ningú està lliure de contagiar-se, patir la malaltia, acabar hospitalitzat i acabar en la UCI, tinga l'edat i la condició que tinga", ha apuntat.

La vicepresidenta ha insistit que mentre no estiga tota la població vacunada, "cal seguir amb les mesures de protecció". D'altra banda, ha destacat que les persones vacunades "també es poden contagiar, doncs la gent es pensa que la vacuna dona la capa de superheroi, i la vacuna el que fa és donar ferramentes al cos perquè es defenga millor de la malaltia, però no eviten el contagi i, per tant, poden emmalaltir". "Precaució, prudència, mascareta, ventilació, higiene de mans i distància social", ha reclamat Oltra.

Oltra ha ressaltat que, a més del toc de queda i de les restriccions que ja hi ha per a alguns sectors, l'única cosa que queda és actuar sobre els horaris, però ha indicat que cal esperar a veure què diuen els experts i els informes tènics i el dijous es decidirà sobre les mesures.