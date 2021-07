Bravo assegura "respectar" però "no compartir" la decisió del TC i diu que "per damunt de tot" calia salvar vides

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha assegurat aquest dijous que "respecta" però no "comparteix" la resolució del Tribunal Constitucional (TC) de declarar inconstitucionals les restriccions a la circulació de persones i vehicles que s'adoptaran en el decret pel qual es va declarar el primer estat d'alarma per a frenar la pandèmia de coronavirus.

Segons ha assenyalat, "el decret de l'estat d'alarma donava cobertura jurídica i reunia els paràmetres constitucionals necessaris per a adoptar les mesures que el Govern va haver d'adoptar en un moment tan greu i de tanta incertesa, i per damunt de tot, calia salvar vides".

Gabriela Bravo ha realitzat aquestes declaracions davant els mitjans després de presentar el projecte de Justícia Inclusiva en la Ciutat de la Justícia de Castelló.

La consellera ha destacat que "l'interés general ha de predominar per damunt de qualsevol altre interés i, a més, a través del decret d'estat d'alarma, es va poder actuar amb la rapidesa i l'eficàcia suficients per a salvar tantes vides en eixe moment".

Quant a les conseqüències d'eixa inconstitucionalitat, Bravo ha apuntat que les multes per incomplir el confinament, "com pareix", són nul·les i, per tant, "s'haurà de procedir si escau, si ho reclamaren, a la devolució del que es va cobrar per eixes infraccions".

COMUNITAT VALENCIANA

Respecte a la Comunitat Valenciana, la titular de Justícia ha explicat que, fora de l'estat d'alarma, la situació és diferent "perquè les restriccions de mobilitat que s'han acordat prèvia autorització del Tribunal Superior de Justícia que suposa una limitació de dret fonamental estan cobertes per eixa garantia judicial".

Així, ha insistit que "el propi TSJ ha avalat la decisió adoptada per l'autoritat sanitària i, per tant, està eixa cobertura de l'òrgan judicial que ha autoritzat a adoptar eixes mesures".

Per tant -ha subratllat-, en el cas de la Comunitat Valenciana, "totes les sancions derivades de les mesures que s'han acordat prèvia autorització de la sala del contenciós del TSJ no quedaran afectades".