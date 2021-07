La Policía Local de Villanueva de Córdoba lleva nueve meses de protestas sin respuesta del gobierno local

En este sentido y en un comunicado, CCOO ha recordado que "la alcaldesa, Dolores Sánchez, se comprometió en 2019 a negociar los complementos salariales correspondientes por dichas condiciones laborales pero, hasta el momento, no ha habido voluntad de diálogo, aplazándolo a la negociación de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento".

Respecto a la RPT, los funcionarios de la Policía Local han tenido conocimiento de que "lleva algunos meses finalizada, ocultándose dicho dato a los representantes sindicales, a quienes se comunica que en otoño se iniciarán las negociaciones, pero no estipulando una fecha concreta".

Por otra parte y sobre los complementos de productividad que se han abonado, el sindicato ha reconocido que "es cierto que en las nóminas de ciertos miembros de la Policía Local se vio reflejada una cuantía en dicho concepto, cuando debió quedar reflejada como gratificaciones, pues fue por servicios extraordinarios realizados fuera de su jornada laboral. De la misma forma que debe quedar reflejado en dicho concepto todo trabajo que se realice fuera de la jornada laboral por cualquier trabajador del Ayuntamiento".

Por otro lado, la Policía Local quiere hacer público su malestar en relación a la falta de efectivos policiales, pues existe "una demora importante en el proceso selectivo actualmente abierto para cubrir dos plazas de Policía Local, a la que se debería añadir una tercera, la que en diciembre de 2020 quedó vacante por jubilación de otro miembro".

Ambas plazas se convocaron en enero pasado, "pero a fecha de hoy no ha salido publicado el listado definitivo de admitidos y excluidos y, por ende, no se han iniciado las pruebas selectivas". Esta demora demuestra, a juicio de CCOO, que "la supuesta preocupación del equipo de gobierno por el pase a segunda actividad de algunos miembros del cuerpo policial no es tal, ya que sí realmente existe una acuciante falta de efectivos, debería haber agilizado la cobertura de las tres plazas aún sin cubrir".