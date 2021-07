Tu horóscopo diario: miércoles 7 de julio de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 7 de julio de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Te conviene mucho utilizar algún método para relajar tu mente, que aunque parezca lo contrario, siempre está en ebullición. Te vendrá bien tomarte unas vacaciones no sólo físicas, sino también mentales. Una lectura divertida o relajante te hará mucho bien.

Tauro

Hay cosas que debes de apartar de tu mente hoy y una de ellas es insistir en algo o alguien que ya te ha dicho que no. Intenta cambiar tu esquema y mirar en otra dirección, no te obstines, no es sano. Habrá más oportunidades dentro de poco tiempo.

Géminis

No te dejes embaucar por el primero que pasa o que te atrae con fuerza en las redes sociales por su imagen. Analiza bien a quienes dicen ser tus amigos antes de brindarles tu afecto y tu compañía. Lo exterior no siempre corresponde al interior.

Cáncer

La sinceridad es un buen aliado, pero también puede ser un problema si no te cuidas de ciertas personas que pueden utilizar esa información en tu contra. Procura decir hoy las palabras justas y usar la tecnología o las redes sociales con cautela.

Leo

Hoy será un día más relajado que ayer y en él podrás exigirte menos en todos los sentidos, pero sobre todo en el profesional. En cualquier caso, estás ya a punto de tomarte un descanso, algo fundamental en este momento del año para recuperar energías.

Virgo

Es muy probable que aproveches un viaje de vacaciones para solventar un tema familiar que aún está por resolver porque hay otros miembros de la familia que miran para otro lado. Pide su colaboración y no dejes que te hagan cargar con todo.

Libra

Exigir a los demás que hagan algo que quizá tu no sabes o no puedes hacer es un poco exagerado. Ten en cuenta todo eso antes de entrar en una situación tensa con personas que trabajan contigo. Debes asumir tu parte de responsabilidad y aprender.

Escorpio

Vas a poder por fin dejar atrás un tema económico que te había supuesto bastantes problemas, incluso familiares. Pero ahora recuperas el equilibrio en este terreno y consigues que vuelva la calma. Aprovecha los buenos momentos.

Sagitario

Busca la compañía agradable de alguien de confianza y, a última hora de la noche, prepara una cena fácil o busca un tiempo de ocio que no suponga demasiado esfuerzo. Necesitas no estresarte con nada, así que no te compliques la vida.

Capricornio

Puede que las cosas no salgan como esperas y te llega hoy un rumor que no te favorece profesionalmente. En cualquier caso, aún no tienes ninguna confirmación. No escuches cotilleos ni cualquier información que sea negativa.

Acuario

Cierta incertidumbre personal o a tu alrededor que ha habido en este tiempo que ha pasado, puede que te haya dejado un poso algo negativo. Pero ahora ya te vas a desprender de esa sensación y vuelves a abrir tus expectativas. Tienes esperanza.

Piscis

Muy buena jornada en lo que emprendas hoy y si tienes alguna prueba de alguna clase, todo va a ir muy bien. Hay un éxito en tu camino y es algo que vas a saborear porque has trabajado para ello. Alguien te felicita por tu constancia.