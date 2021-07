Cvirus.- Alacant reforça operatius a les platges per a previndre botellons

També inclou un pla de xoc en la platja del Postiguet que coordinarà el seu desallotjament i baldeo del passeig, amb l'objectiu de poder utilitzar la maquinària de neteja en les millors condicions de seguretat. Des de les tres del matí fins a les set romandrà tancada.

Dins d'aquest operatiu, aquest dimecres 7 es convocarà una junta local de seguretat per a coordinar els dispositius de l'estiu amb la Policia Nacional, anuncia el regidor de Seguretat, José Ramón González, en un comunicat.

Després d'un mes sense toc de queda, en la reunió amb els comandaments de Policia Local s'ha decidit reforçar el dispositiu dels caps de setmana per a previndre botellons, controlar les zones d'oci i evitar aglomeracions als llocs de més afluència de persones.

Respecte a les sancions, durant aquest cap de setmana s'han alçat 75 actes i denúncies per consum d'alcohol i s'han desallotjat grups de joves en Parc La Marjal, Cala Cantalar, El Palmerar, Cala Els Jueus, Casc Antic, Platja de l'Almadrava i el Postiguet.

En les zones d'oci s'han alçat 23 actes de denúncia per no fer l'ús de la mascareta en llocs tancats i establiments, al costat d'altres dos per tindre altaveus en el casc antic amb música.

Finalment, els policies han denunciat tres establiments per incompliment de l'horari de tancament i han actuat en 16 festes en vivendes que generaven molt soroll i queixes de particulars.