Mazón se propone "reconstruir ilusiones" para que el PP sea un "gran instrumento de cambio"

Así se ha pronunciado este sábado durante el XV Congreso del PPCV, en el que se le nombra presidente de los 'populares' valencianos, con María José Catalá como secretaria general de la formación. Al cónclave han asistido miembros del PPCV, como también dirigentes nacionales, entre ellos el presidente nacional del PP, Pablo Casado, y el secretario general, Teodoro García Egea.

En su intervención como candidato a la presidencia del PPCV antes de terminar las votaciones, Carlos Mazón ha empezado su parlamento señalado al expresidente de la Generalitat y presidente de la Mesa del Concreso del PPCV, Alberto Fabra, como su "referente". También ha recordado a Isabel Bonig, de la que ha resaltado cómo defendió "excepcionalmente bien" al PP.

Mazón ha señalado que quiere ser el "presidente de todos los afiliados del PP" y de "muchos más que van a llegar" y "están tocando a la puerta" porque saben que "solo el PP puede cambiar las cosas en nuestra 'terra".

En ese sentido, Mazón ha insistido durante su discurso en que el PP es un "instrumento". "No somos un fin en nosotros mismos", ha señalado, y ha subrayado que la formación tiene la "falta de prejuicios y complejos" y el "arrojo" para "ser un instrumento" sin "creerse el ombligo del mundo". Así, ha apelado a la "humildad", que, no obstante, es "perfectamente compatible con la ambición", la "ambición de ganar, de gobernar, no para conseguir ningún sillón" sino para "cambiar las cosas en la Comunitat".

Carlos Mazón ha defendido un PP "cada día más abierto", "cercano" y "unido" que se construya "de abajo arriba", puesto que se ha mostrado "demasiado cansado" de que "para que la Comunitat sea grande tenga que crecer a costa de las provincias", y porque tienen que ser "las balses las que eligen a los jefes". Una tarea que desarrollará de la mano de la que será su 'número dos' como secretaria general, María José Catalá, a la que ha llamado "futura alcaldesa de España".

Mazón ha pedido el voto "como parte de algo muy grande". "Algo que me ha hecho reír, aprender, disfrutar, llorar, levantar la cabeza y aprender a reconstruir sueños e ilusiones", ha señalado, antes de referirse a los miembros del PP como los que "siempore san la cara en los buenos y en los malos momentos" y "sin agachar la cara". "Ese es mi partido, del que soy parte, que aunque sea un instrumento, está clavado en mi corazón", ha afirmado.

"No os vamos a defraudar porque jamás nos habéis defraudado, vamos a defenderos siempre. Nadie os va a agachar la cabeza y, auqnue seamos un isntumento, sí que si somos el mejor instumento para el cambio de la Comunitat Valenciana. Esta también es mi gran ambición, ser el gran instumento del cambio", para "avanzar" y "transformar definitivamente el futuro de nuestra Comunitat", ha zanjado.

ORGANIZACIÓN

Mazón ha detallado algunas de las novedades de su dirección, en la que desaparecen tres vicesecretarías generales y se convierten en nueve vicesecretarías, algunas de nueva creación, como una de derechos civiles para "hablar de la igualdad de la gente que todavía hoy siente que no tiene un espacio" y que sufre "rechazo" por su "diversidad".

También incluye una vicesecretaría de Ecología y Desarrollo, porque "no hay que elegir entre lo verde y el crecimiento", y otra de Territorio y Comunitat, para que "nadie nos diga que nuestras señas de identidad vienen de otro lado, vienen de aquí", ha subrayado.

También ha indicado que la sociedad estará "en el partido" y se pondrán en marcha dos códigos que se integrarán dentro del comité ejecutivo, un código verde y otro social. Ha señalado que se fortalecerán las relaciones con ONG y que se crearán grupos de ideas de "profesionales de la sociedad y avanzados expertos". Todo ello con la vocación de "hacer que el pp no sea solo el sueño del Partido Popular, sea el servidor de los sueños de la sociedad".

Asimismo, ha dado a conocer los vocales del Comité Ejecutivo: M.ª José Catalá, Juan Francisco Pérez Llorca, Salomé Pradas,Eduardo Dolón, Avelino Mascarell Peiró, Macarena Montesinos, Juan de Dios Navarro Caballero, Lucía García Fabregat, Paz Aledón Guerrero, Vicent Huet Ballester, Juan Giner Corell, Loreto Serrano, Juan Molina Beneito, Luis Barcala, Pablo Ruz, Vicente Soria Mora, Juan Carlos Caballero, Carlos González Cepeda, Adrián Casabó, Jose Antonio Redolat, Begoña Carrasco y Susana Fabregat.

También ha anunciado a los vocales de la Junta Directiva Regional: María del Carmen Hurtado Palomo, M. José Fortea Rubert, Salvador Ventura Berenguer, María España Novoa, Miguel Olmo Jiménez, José M. Tolosa Peiró, Adrián Ballester, Alejandro Morant, Sebastián Fernández, Sebastián Cañadas, Mari Carmen Jover, Miguel Ángel Sánchez, Lucila Talens Salas, Gerardo Santos Gimeno, Mari Carmen Contelles, Iván Baeza, Luis Nogués Guerra, Jose Ramón Gimeno, Fina Flores Mena, Eva Cabanell Ripolles, Francesc Baixauli y Ana María Olaya.

CATALÁ REIVINDICA A RITA BARBERÁ

Por su parte, en su discurso, María José Catalá ha tenido palabras para la exalcaldesa de València Rita Barberña, con motivo del 30 aniversario de su toma de posesión. Ha destacado que Barberà "siempre peleó y sacó las garras por la ciudad y el partido", y ha asegurado que como alcaldesa de la capital del Turia lo primero que hará será nombrarla alcaldesa honorífica.

Para Catalá, "es de una enorme miopía política y de una evidente inseguridad no reconocer en este año la labor de la que ha transformado la ciudad de València", ha remarcado.

Asimismo, le ha dedicado un "agradecimiento emocionado" a Mazón por elegirla secretaria general, un cargo que ha asegurado que desempeñará "con mucha humildad". "Voy a ser tu fiel escudera, voy a intentar que tu camino sea un camino más ligero", ha asegurado.

Además, ha explicado que, cuando Mazón le propuso ser secretaria general, ella le indicó que "solo tenía una ambición", que era ser alcaldesa de València. "Sigo diciendo que esa es mi única prioridad, quiero trabajar por este partido entregándome a vosotros" y "devolver a los valencianos el 'cap i casal'", frente a un actual gobierno municipal "que está pensando en monolitos o hacer homenajes a golpistas y respaldar la política sectaria de Pedro Sánchez".

Català ha señalado también que cuando Mazón le ofreció la Secretaría General ella le contó que estaba embarazada. A tenor de ello, ha remarcado que "el feminismo no es una cosa de izquierdas", sino "poder llevar adelante un proyecto personal sin renunciar a nada" y "Tener un compañero de camino que te permita tus tiempos y ausencias". Por ello, ha afirmado: "Para mí, Mazón se ha convertido en la persona más feminista que he conocido".

A su juicio, Mazón es "garra", "seguridad", "fortaleza", "liderazgo" y "buena persona". "Es una persona honesta que va a ganar las elecciones y va a ser presidente de la Generalitat", ha resaltado Catalá, al tiempo que ha opinado que la "izquierda está muy nerviosa con él" y por eso Ximo Puig acude a Alicante "marcando territorio". "Se ponen histéricos", ha afirmado.

Asimismo como presidente de la Mesa del Congreso, Alberto Fabra ha señalado que el de este sábado es un día de "fiesta" y de "gratitud a todos los que han hecho la travesía en el desierto", porque "hay personas que están dispuestas a dar lo mejor de sí mismas en cualquier circunstancias". En especial, ha agradecido a la presidenta saliente del PPCV, Isabel Bonig, que "ha dado la cara durante todos estos años para defender al Partido Popular" sin "agachar nunca la cabeza". "Eso es el PP", ha destacado, antes de remarcar que "hoy empieza el retorno del PP".