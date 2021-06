‘El hormiguero’ hace llorar de la emoción a Lola Índigo con un espectáculo pirotécnico: “Sois el mejor programa”

Pablo Motos llevaba toda la semana anunciando que le habían preparado una gran sorpresa a su invitada de este miércoles, Lola Índigo, que no se podía imaginar que iba a acabar el programa llorando... de emoción.

La invitada visitó el programa de Antena 3 para presentar su nuevo disco, La Niña, que sale a la venta el viernes 2 de julio, y a cantar, en directo y en exclusiva, el single de presentación, La niña de la escuela.

Tras la entrevista, la sección de Trancas y Barrancas, la charla con Juan Soto, autor de La casa del ahorcado, un ensayo sobre la corrección política, y la ciencia con Marron; el presentador y la cantante se desplazaron hasta el parking que hay al lado del plató de El hormiguero.

"Te hemos preparado un regalo, pero es tan grande que no nos entraba ni en la productora, tenemos que salir al aparcamiento de al lado. Pero creo que lo vas a flipar", le anunció Marron a la invitada.

Lola Índigo, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

El colaborador le explicó que "es el mayor mapping que se haya hecho en este país. Vamos a proyectarlo en una pantalla de 34,6 metros de largo y 8,30 de alto. El equipo del programa ha estado trabajando durante semanas para crear esta locura".

"Lo vamos a proyectar con seis proyectores de 30.000 lúmenes cada uno, y con uno ya haces un cine, imaginaros con seis... va a ser una auténtica locura. Aparte de lo que se proyecte, van a pasar cosas físicas", afirmó Marron.

"Habrá jaleito porque va a salir gente y todo aderezado con fuego artificiales", añadió. "¡Pero bueno! ¡Qué guay!", exclamó índigo tras escucharle. Los tres se sentaron en unas butacas para disfrutar del espectáculo.

Mapping de 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Durante la proyección, las cámaras enfocaron a la cantante, a la que se pudo ver llorando de emoción, disfrutando del espectáculo tan especial que le había preparado Motos y su equipo del programa.

La invitada vio que entre los bailarines que habían participado había amigos suyos, que no dudó en abrazar, pero también hizo lo propio con el presentador en señal de agradecimiento: "Ha sido increíble, gracias, sois el mejor programa del mundo. Esto no se me va a olvidar nunca", concluyó.