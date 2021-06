La DO Sierra de Segura reconoce con los Premios Ardilla a sus mejores aceites de oliva de esta campaña

El acto ha contado con el presidente del Consejo Regulador, Ángel Sánchez; el presidente de Diputación, Francisco Reyes; la subdelegada del Gobierno de España, Catalina Madueño; la delegada territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta en Jaén, Soledad Aranda; y la directora de Área de Negocio de Jaén Noreste de Caixabank, Purificación Perales. También ha asistido alcaldes de la comarca y representantes de almazaras y envasadoras inscritas, pero con aforo limitado por la pandemia de covid-19.

Los aceites que han obtenido el Premio Ardilla a la calidad esta campaña 20-21 han sido dos ecológicos y uno convencional, todos de recolección temprana del mes octubre. Los primeros son Oleaí Primer Día de Cosecha (aceituna y marca gestionada por la Asociación de Productores Ecológicos Oleaí y elaborado por la almazara Oleofer) y Sierra de Génave Selección (Cooperativa Sierra de Génave), mientras que el convencional es Saqura, elaborado por la Cooperativa San Francisco y comercializado por Jaencoop, según ha informado la DOP.

El presidente de su Consejo Regulador ha destacado el incremento de almazaras que ya realizan recolección temprana y el aumento muy significativo de inscripción de marcas de terceros. Igualmente, ha informado de la reciente acreditación ante Enac de la Fundación Certioleo, órgano de control encargado de verificar esta DOP, así como que se ha reglamentado el uso de la marca DOP sierra de Segura en productos cuya elaboración usan este ingrediente de manera importante.

En definitiva, según ha apuntado Sánchez, todos ellos signos de que cada vez hay una mayor apuesta por diferenciarse vía calidad y que la denominación de origen protegida es el mejor instrumento para ello.

Por su parte, el presidente de la Diputación jiennense ha puesto de relieve cómo los Premios Ardilla "constatan año tras año la calidad de los aceites agrupados bajo esta denominación" y ha dado la enhorabuena a los ganadores.

Ha señalado, asimismo, el papel que han jugado las DO como la de Sierra de Segura en la apuesta por la calidad de los aceites de oliva virgen extra de la provincia. "No sólo han sido vigilantes de la calidad, sino también impulsoras de la promoción y la innovación en el sector", ha dicho Reyes, no sin subrayar el salto cualitativo que ha dado el aceite de oliva jiennense en los últimos años.

TRABAJO SOSTENIDO Y CRECIENTE

De su lado, la subdelegada del Gobierno ha felicitado a los premiados y ha valorado el "trabajo sostenido y creciente" de la DO. La ha situado como "ejemplo muy claro de la apuesta por la calidad que está realizando el sector oleícola de la provincia", siendo consciente "de que para competir en un mercado cada vez más complicado hay que apostar por las cosas bien hechas".

"Y las cosas las habéis hecho muy bien a lo largo de estas más de cuatro décadas. Gracias en parte a vuestra aportación, en Jaén no solo somos los principales productores de aceites del mundo, sino que nos hemos convertido en los principales productores de aceites de máxima calidad", ha agregado.

Madueño ha resaltado, además, el compromiso del Ministerio de Agricultura con el aceite de oliva, "que se traduce en medidas consensuadas y concretas, que dan respuesta a muchas de las reivindicaciones del sector y que han hecho que avance significativamente en los últimos meses".

La Denominación de Origen Protegida Sierra de Segura es la DO oleícola más antigua de Andalucía con más de 40 años de vida, 48.000 hectáreas de olivar de montaña de las que más de 16.000 se encuentran en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Actualmente, cuenta con 22 industrias entre almazaras y envasadoras y más de 8.000 agricultores inscritos.