UGT i CCOO convoquen vaga al sector ceràmic a partir del 14 de juliol al no acostar postures en conveni col·lectiu

UGT i CCOO han convocat vaga indefinida en el sector ceràmic a partir del 14 de juliol després de no acostar postures amb la patronal en la reunió que es va celebrar aquest dijous dins de les negociacions del conveni col·lectiu.

Així, els sindicats, després de 10 reunions amb ASCER "sense avanços en la negociació i sense possibilitats d'acord", han presentat la convocatòria de vaga davant el Tribunal d'Arbitratge Laboral.

UGT i CCOO han indicat en un comunicat que entre els motius que els ha portat a convocar la vaga es troba la bona situació econòmica del sector, "que en 2021 ha batut tots els rècords històrics de producció, exportació i facturació", així com la contínua entrada de grups d'inversió i alta concentració d'empreses, "que mostren clarament una alta rendibilitat i negoci en el sector del taulell, i que hauria de permetre mantindre l'equilibri social i millorar les propostes patronals".

UGT i CCOO han assenyalat que un sector on no s'incorporen els treballadors en atur de la província, "per falta de bones condicions salarials i laborals", que hauria de ser "exemple" de lideratge i de qualitat en l'ocupació, "no pot seguir plantejant millores només a canvi d'eliminació o congelació de drets laborals bàsics com l'antiguitat i la jornada.

D'altra banda, han subratllat la "inacceptable" proposta en matèria d'increments salarials -0,75, 1, 1 per cent per als tres anys de vigència del conveni-, "estant al maig de 2021 la inflació al 2'7% i negant la patronal les garanties salarials necessàries perquè el personal tinga verdaders increments econòmics".

JORNADA DE TREBALL

Així mateix, han qualificat de "inadmissible" la negativa patronal a reduir la jornada de treball, "en un sector amb les jornades industrials més llargues de tot l'estat, amb treballs a torns rotatius, on es produeix 365 dies a l'any".

A més, han criticat la "intolerable" desregulació de la jornada en cap de setmana i festius. "Urgeix limitar-les i penalitzar-les per a permetre una millor conciliació familiar i social", han dit.

Per tot açò, des de CCOO de l'Hàbitat i Fica UGT s'ha convocdoa a les persones emprades en el sector a secundar majoritàriament la vaga indefinida per al pròxim dia 14 de juliol de 2021 en defensa d'un conveni digne.

Sindicats i patronal tornaran a mantindre reunions els dies 6 i 13 de juliol, després de les quals es podria desvoncovar la vaga sempre que es produïsca un acostament entre les dos parts, segons ha assenyalat el representant d'UGT Vicente Chiva.